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Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России - РИА Новости, 10.08.2023
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12:29 10.08.2023 (обновлено: 12:49 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/avto-1889249275.html
Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России
Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России - РИА Новости, 10.08.2023
Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России
Дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini работают для россиян, говорится в сообщении AGR Automotive Group в Telegram-канале и постах в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:29
2023-08-10T12:49
авто
россия
bentley motors
фольксваген груп рус
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini работают для россиян, говорится в сообщении AGR Automotive Group в Telegram-канале и постах в соцсетях марок, вышедших впервые с весны 2022 года.Экс-представительство Volkswagen в РФ "Фольксваген Груп Рус", проданное структуре дилера "Авилон" в конце мая, переименовано в "АГР" (AGR Automotive Group)."Мы рады сообщить, что ООО "Фольксваген Груп Рус" продолжает свою деятельность под новым названием AGR Automotive Group. Дилерские предприятия брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati продолжают работать для вас!", - говорится в сообщении.Похожие сообщения опубликованы в соцсетях указанных выше марок."У нас впереди много интересного!", - обещает AGR Automotive Group.
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авто, россия, bentley motors, фольксваген груп рус
Авто, Россия, Bentley Motors, Фольксваген Груп Рус
Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России

AGR заявила о возобновлении работы дилеров Volkswagen, Audi, Skoda и Lamborghini

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Volkswagen
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль Volkswagen. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini работают для россиян, говорится в сообщении AGR Automotive Group в Telegram-канале и постах в соцсетях марок, вышедших впервые с весны 2022 года.
Экс-представительство Volkswagen в РФ "Фольксваген Груп Рус", проданное структуре дилера "Авилон" в конце мая, переименовано в "АГР" (AGR Automotive Group).
«
"Мы рады сообщить, что ООО "Фольксваген Груп Рус" продолжает свою деятельность под новым названием AGR Automotive Group. Дилерские предприятия брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati продолжают работать для вас!", - говорится в сообщении.
Похожие сообщения опубликованы в соцсетях указанных выше марок.
"У нас впереди много интересного!", - обещает AGR Automotive Group.
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