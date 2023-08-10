https://ria.ru/20230810/avto-1889249275.html

Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России

Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России - РИА Новости, 10.08.2023

Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России

Дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini работают для россиян, говорится в сообщении AGR Automotive Group в Telegram-канале и постах в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:29

2023-08-10T12:29

2023-08-10T12:49

авто

россия

bentley motors

фольксваген груп рус

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini работают для россиян, говорится в сообщении AGR Automotive Group в Telegram-канале и постах в соцсетях марок, вышедших впервые с весны 2022 года.Экс-представительство Volkswagen в РФ "Фольксваген Груп Рус", проданное структуре дилера "Авилон" в конце мая, переименовано в "АГР" (AGR Automotive Group)."Мы рады сообщить, что ООО "Фольксваген Груп Рус" продолжает свою деятельность под новым названием AGR Automotive Group. Дилерские предприятия брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati продолжают работать для вас!", - говорится в сообщении.Похожие сообщения опубликованы в соцсетях указанных выше марок."У нас впереди много интересного!", - обещает AGR Automotive Group.

https://ria.ru/20230715/avtokontsern-1884325036.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, bentley motors, фольксваген груп рус