https://ria.ru/20230810/avto-1889249275.html
Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России
Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России - РИА Новости, 10.08.2023
Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России
Дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini работают для россиян, говорится в сообщении AGR Automotive Group в Telegram-канале и постах в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:29
2023-08-10T12:29
2023-08-10T12:49
авто
россия
bentley motors
фольксваген груп рус
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini работают для россиян, говорится в сообщении AGR Automotive Group в Telegram-канале и постах в соцсетях марок, вышедших впервые с весны 2022 года.Экс-представительство Volkswagen в РФ "Фольксваген Груп Рус", проданное структуре дилера "Авилон" в конце мая, переименовано в "АГР" (AGR Automotive Group)."Мы рады сообщить, что ООО "Фольксваген Груп Рус" продолжает свою деятельность под новым названием AGR Automotive Group. Дилерские предприятия брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati продолжают работать для вас!", - говорится в сообщении.Похожие сообщения опубликованы в соцсетях указанных выше марок."У нас впереди много интересного!", - обещает AGR Automotive Group.
https://ria.ru/20230715/avtokontsern-1884325036.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, bentley motors, фольксваген груп рус
Авто, Россия, Bentley Motors, Фольксваген Груп Рус
Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России
AGR заявила о возобновлении работы дилеров Volkswagen, Audi, Skoda и Lamborghini