https://ria.ru/20230810/ataka-1889193732.html

Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян"

Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян" - РИА Новости, 10.08.2023

Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян"

Жители небольшой деревни в Перу уже месяц жалуются на "нападение инопланетян", передает канал Al Rojo Vivo. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:27

2023-08-10T05:27

2023-08-10T10:50

в мире

перу

инопланетяне

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жители небольшой деревни в Перу уже месяц жалуются на "нападение инопланетян", передает канал Al Rojo Vivo.Как говорится в сообщении, полиция рассматривает заявление представителей племени Икиту, живущих к северо-востоку от Лимы. Они утверждают, что подвергаются нападениям "двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами". Местные жители призывают власти прислать армию в регион, где происходят эти странные набеги.По их словам, существа неуязвимы для огнестрельного оружия и могут исчезать по своему желанию.По некоторым данным, один из "инопланетян" напал на 15-летнюю девочку, оцарапав ей шею.

https://ria.ru/20230207/nibiru-1850032727.html

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в мире, перу, инопланетяне