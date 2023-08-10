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Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян"
Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян" - РИА Новости, 10.08.2023
Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян"
Жители небольшой деревни в Перу уже месяц жалуются на "нападение инопланетян", передает канал Al Rojo Vivo. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:27
2023-08-10T05:27
2023-08-10T10:50
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инопланетяне
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жители небольшой деревни в Перу уже месяц жалуются на "нападение инопланетян", передает канал Al Rojo Vivo.Как говорится в сообщении, полиция рассматривает заявление представителей племени Икиту, живущих к северо-востоку от Лимы. Они утверждают, что подвергаются нападениям "двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами". Местные жители призывают власти прислать армию в регион, где происходят эти странные набеги.По их словам, существа неуязвимы для огнестрельного оружия и могут исчезать по своему желанию.По некоторым данным, один из "инопланетян" напал на 15-летнюю девочку, оцарапав ей шею.
https://ria.ru/20230207/nibiru-1850032727.html
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в мире, перу, инопланетяне
В мире, Перу, инопланетяне
Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян"
Al Rojo Vivo: племя Икиту в Перу попросило вмешательства армии из-за инопланетян