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Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян" - РИА Новости, 10.08.2023
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05:27 10.08.2023 (обновлено: 10:50 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ataka-1889193732.html
Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян"
Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян" - РИА Новости, 10.08.2023
Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян"
Жители небольшой деревни в Перу уже месяц жалуются на "нападение инопланетян", передает канал Al Rojo Vivo. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:27
2023-08-10T10:50
в мире
перу
инопланетяне
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жители небольшой деревни в Перу уже месяц жалуются на "нападение инопланетян", передает канал Al Rojo Vivo.Как говорится в сообщении, полиция рассматривает заявление представителей племени Икиту, живущих к северо-востоку от Лимы. Они утверждают, что подвергаются нападениям "двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами". Местные жители призывают власти прислать армию в регион, где происходят эти странные набеги.По их словам, существа неуязвимы для огнестрельного оружия и могут исчезать по своему желанию.По некоторым данным, один из "инопланетян" напал на 15-летнюю девочку, оцарапав ей шею.
https://ria.ru/20230207/nibiru-1850032727.html
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в мире, перу, инопланетяне
В мире, Перу, инопланетяне
Жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за "нападения инопланетян"

Al Rojo Vivo: племя Икиту в Перу попросило вмешательства армии из-за инопланетян

© Depositphotos.com / stocksnapperИнопланетные существа
Инопланетные существа - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Depositphotos.com / stocksnapper
Инопланетные существа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жители небольшой деревни в Перу уже месяц жалуются на "нападение инопланетян", передает канал Al Rojo Vivo.
Как говорится в сообщении, полиция рассматривает заявление представителей племени Икиту, живущих к северо-востоку от Лимы. Они утверждают, что подвергаются нападениям "двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами". Местные жители призывают власти прислать армию в регион, где происходят эти странные набеги.
По их словам, существа неуязвимы для огнестрельного оружия и могут исчезать по своему желанию.
По некоторым данным, один из "инопланетян" напал на 15-летнюю девочку, оцарапав ей шею.
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