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Эксперт рассказал, от чего будет зависеть вступление Аргентины в БРИКС - РИА Новости, 10.08.2023
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17:35 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/argentina-1889341423.html
Эксперт рассказал, от чего будет зависеть вступление Аргентины в БРИКС
Эксперт рассказал, от чего будет зависеть вступление Аргентины в БРИКС - РИА Новости, 10.08.2023
Эксперт рассказал, от чего будет зависеть вступление Аргентины в БРИКС
Вступление Аргентины в БРИКС будет зависеть от результатов президентских выборов в этой латиноамериканской стране, сообщил РИА Новости аргентинский... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:35
2023-08-10T17:35
в мире
аргентина
брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг - РИА Новости. Вступление Аргентины в БРИКС будет зависеть от результатов президентских выборов в этой латиноамериканской стране, сообщил РИА Новости аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса. В воскресенье, 13 августа, в Аргентине пройдут праймериз, на которых граждане смогут определить будущих кандидатов в президенты. Несмотря на то, что свои кандидатуры выставили свыше 20 человек, основная борьба развернется между четырьмя политиками. Это Серхио Масса, действующий министр экономики и кандидат от правящей коалиции "Союз ради Родины" и оппозиционные политики - экс-министр безопасности Патрисия Буллрич, мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета и депутат и экономист Хавьер Милей от либертарианской партии. Сами президентские выборы состоятся 22 октября. "Намерение вступить в БРИКС сохранится, если победит Масса", - сказал Ламеса. "С другой стороны, меня не удивило бы, если бы по этой дороге пошел и Ларрета. Это возможность 50 на 50. Потому что Масса и Ларрета в своих взглядах, в глубине, схожи. Меня не удивило бы, если бы он продолжил этот путь, а не покинул бы его, как это бы сделали Милей и Буллрич", - отметил эксперт. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразил уже целый ряд государств, в их числе Аргентина , Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html
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в мире, аргентина, брикс
В мире, Аргентина, БРИКС
Эксперт рассказал, от чего будет зависеть вступление Аргентины в БРИКС

Ламеса: вступление Аргентины в БРИКС будет зависеть от итогов выборов президента

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг - РИА Новости. Вступление Аргентины в БРИКС будет зависеть от результатов президентских выборов в этой латиноамериканской стране, сообщил РИА Новости аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса.
В воскресенье, 13 августа, в Аргентине пройдут праймериз, на которых граждане смогут определить будущих кандидатов в президенты. Несмотря на то, что свои кандидатуры выставили свыше 20 человек, основная борьба развернется между четырьмя политиками. Это Серхио Масса, действующий министр экономики и кандидат от правящей коалиции "Союз ради Родины" и оппозиционные политики - экс-министр безопасности Патрисия Буллрич, мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета и депутат и экономист Хавьер Милей от либертарианской партии. Сами президентские выборы состоятся 22 октября.
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"Намерение вступить в БРИКС сохранится, если победит Масса", - сказал Ламеса.
«
"С другой стороны, меня не удивило бы, если бы по этой дороге пошел и Ларрета. Это возможность 50 на 50. Потому что Масса и Ларрета в своих взглядах, в глубине, схожи. Меня не удивило бы, если бы он продолжил этот путь, а не покинул бы его, как это бы сделали Милей и Буллрич", - отметил эксперт.
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразил уже целый ряд государств, в их числе Аргентина , Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
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