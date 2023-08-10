https://ria.ru/20230810/argentina-1889341423.html

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть вступление Аргентины в БРИКС

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть вступление Аргентины в БРИКС - РИА Новости, 10.08.2023

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть вступление Аргентины в БРИКС

Вступление Аргентины в БРИКС будет зависеть от результатов президентских выборов в этой латиноамериканской стране, сообщил РИА Новости аргентинский... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:35

2023-08-10T17:35

2023-08-10T17:35

в мире

аргентина

брикс

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг - РИА Новости. Вступление Аргентины в БРИКС будет зависеть от результатов президентских выборов в этой латиноамериканской стране, сообщил РИА Новости аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса. В воскресенье, 13 августа, в Аргентине пройдут праймериз, на которых граждане смогут определить будущих кандидатов в президенты. Несмотря на то, что свои кандидатуры выставили свыше 20 человек, основная борьба развернется между четырьмя политиками. Это Серхио Масса, действующий министр экономики и кандидат от правящей коалиции "Союз ради Родины" и оппозиционные политики - экс-министр безопасности Патрисия Буллрич, мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета и депутат и экономист Хавьер Милей от либертарианской партии. Сами президентские выборы состоятся 22 октября. "Намерение вступить в БРИКС сохранится, если победит Масса", - сказал Ламеса. "С другой стороны, меня не удивило бы, если бы по этой дороге пошел и Ларрета. Это возможность 50 на 50. Потому что Масса и Ларрета в своих взглядах, в глубине, схожи. Меня не удивило бы, если бы он продолжил этот путь, а не покинул бы его, как это бы сделали Милей и Буллрич", - отметил эксперт. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразил уже целый ряд государств, в их числе Аргентина , Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.

https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

аргентина

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в мире, аргентина, брикс