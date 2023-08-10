https://ria.ru/20230810/arest-1889284897.html

Суд проверит законность ареста социолога Кагарлицкого*

Суд проверит законность ареста социолога Кагарлицкого* - РИА Новости, 10.08.2023

Суд проверит законность ареста социолога Кагарлицкого*

Верховный суд Коми 14 августа рассмотрит жалобу на арест социолога и публициста Бориса Кагарлицкого*, обвиняемого в оправдании терроризма, написал в своем... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:31

2023-08-10T14:31

2023-08-10T14:47

россия

сыктывкар

происшествия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Верховный суд Коми 14 августа рассмотрит жалобу на арест социолога и публициста Бориса Кагарлицкого*, обвиняемого в оправдании терроризма, написал в своем Telegram-канале адвокат Сергей Ерохов. "Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в отношении… Кагарлицкого* в виде содержания под стражей назначено на 14 августа, понедельник, в Верховном суде республики Коми", - написал он в своем телеграм-канале. Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Арестовал его суд в Сыктывкаре 26 июля. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.*Признан иностранным агентом

https://ria.ru/20230730/arest-1887139592.html

россия

сыктывкар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сыктывкар, происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)