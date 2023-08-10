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Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО - РИА Новости, 10.08.2023
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07:41 10.08.2023 (обновлено: 07:51 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/arest-1889199015.html
Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО
Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО - РИА Новости, 10.08.2023
Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО
Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:41
2023-08-10T07:51
происшествия
забайкальский краевой суд
забайкальский край
россия
нерчинско-заводский район
александр осипов
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ЧИТА, 10 авг — РИА Новости. Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального суда.Ранее под стражу отправили двух других фигурантов дела."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО 43-летнего Ивана Зырянова", — говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина находится в межгосударственном розыске.Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. Ранее он проживал с матерью в селе Нерчинский Завод.Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным следствия, пьяная компания в селе Нерчинский Завод избила участника боевых действий, потерявшего ногу в зоне военной операции, и повредила его автомобиль. Полицейские задержали 27-летнего мужчину и его соучастника, еще одного предполагаемого фигуранта дела объявили в розыск.Всего расследуются три уголовных дела, материалы передали в СК.
https://ria.ru/20230809/diskreditatsiya-1889148062.html
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский краевой суд, забайкальский край, россия, нерчинско-заводский район, александр осипов
Происшествия, Забайкальский краевой суд, Забайкальский край, Россия, Нерчинско-Заводский район, Александр Осипов
Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО

В Забайкалье заочно арестовали третьего обвиняемого в избиении участника СВО

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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ЧИТА, 10 авг — РИА Новости. Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального суда.
Ранее под стражу отправили двух других фигурантов дела.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО 43-летнего Ивана Зырянова", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина находится в межгосударственном розыске.
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Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. Ранее он проживал с матерью в селе Нерчинский Завод.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным следствия, пьяная компания в селе Нерчинский Завод избила участника боевых действий, потерявшего ногу в зоне военной операции, и повредила его автомобиль. Полицейские задержали 27-летнего мужчину и его соучастника, еще одного предполагаемого фигуранта дела объявили в розыск.
Всего расследуются три уголовных дела, материалы передали в СК.
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ПроисшествияЗабайкальский краевой судЗабайкальский крайРоссияНерчинско-Заводский районАлександр Осипов
 
 
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