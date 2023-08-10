https://ria.ru/20230810/arest-1889199015.html

Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО

Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО - РИА Новости, 10.08.2023

Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО

Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T07:41

2023-08-10T07:41

2023-08-10T07:51

происшествия

забайкальский краевой суд

забайкальский край

россия

нерчинско-заводский район

александр осипов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

ЧИТА, 10 авг — РИА Новости. Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального суда.Ранее под стражу отправили двух других фигурантов дела."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО 43-летнего Ивана Зырянова", — говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина находится в межгосударственном розыске.Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. Ранее он проживал с матерью в селе Нерчинский Завод.Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным следствия, пьяная компания в селе Нерчинский Завод избила участника боевых действий, потерявшего ногу в зоне военной операции, и повредила его автомобиль. Полицейские задержали 27-летнего мужчину и его соучастника, еще одного предполагаемого фигуранта дела объявили в розыск.Всего расследуются три уголовных дела, материалы передали в СК.

https://ria.ru/20230809/diskreditatsiya-1889148062.html

https://ria.ru/20230809/retsidivist-1889000355.html

забайкальский край

россия

нерчинско-заводский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, забайкальский краевой суд, забайкальский край, россия, нерчинско-заводский район, александр осипов