https://ria.ru/20230810/arest-1889199015.html
Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО
Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО - РИА Новости, 10.08.2023
Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО
Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:41
2023-08-10T07:41
2023-08-10T07:51
происшествия
забайкальский краевой суд
забайкальский край
россия
нерчинско-заводский район
александр осипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
ЧИТА, 10 авг — РИА Новости. Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального суда.Ранее под стражу отправили двух других фигурантов дела."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО 43-летнего Ивана Зырянова", — говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина находится в межгосударственном розыске.Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. Ранее он проживал с матерью в селе Нерчинский Завод.Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным следствия, пьяная компания в селе Нерчинский Завод избила участника боевых действий, потерявшего ногу в зоне военной операции, и повредила его автомобиль. Полицейские задержали 27-летнего мужчину и его соучастника, еще одного предполагаемого фигуранта дела объявили в розыск.Всего расследуются три уголовных дела, материалы передали в СК.
https://ria.ru/20230809/diskreditatsiya-1889148062.html
https://ria.ru/20230809/retsidivist-1889000355.html
забайкальский край
россия
нерчинско-заводский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский краевой суд, забайкальский край, россия, нерчинско-заводский район, александр осипов
Происшествия, Забайкальский краевой суд, Забайкальский край, Россия, Нерчинско-Заводский район, Александр Осипов
Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО
В Забайкалье заочно арестовали третьего обвиняемого в избиении участника СВО
ЧИТА, 10 авг — РИА Новости. Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального суда.
Ранее под стражу отправили двух других фигурантов дела.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО 43-летнего Ивана Зырянова", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина находится в межгосударственном розыске.
Суд оштрафовал предпринимателя из Казани за дискредитацию российской армии
Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. Ранее он проживал с матерью в селе Нерчинский Завод.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным следствия, пьяная компания в селе Нерчинский Завод избила участника боевых действий, потерявшего ногу в зоне военной операции, и повредила его автомобиль. Полицейские задержали 27-летнего мужчину и его соучастника, еще одного предполагаемого фигуранта дела объявили в розыск.
Всего расследуются три уголовных дела, материалы передали в СК.
В Тверской области арестовали рецидивиста, избившего пенсионерку