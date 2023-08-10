https://ria.ru/20230810/agrokholding-1889322138.html

Подмосковный агрохолдинг поможет опытным сотрудникам с получением квартир

Подмосковный агрохолдинг поможет опытным сотрудникам с получением квартир - РИА Новости, 10.08.2023

Подмосковный агрохолдинг поможет опытным сотрудникам с получением квартир

Сотрудникам подмосковной группы компаний "Дмитровские овощи" помогут получить жилье, которое через 10 лет работы в холдинге можно будет перевести в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:20

2023-08-10T16:20

2023-08-10T16:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сотрудникам подмосковной группы компаний "Дмитровские овощи" помогут получить жилье, которое через 10 лет работы в холдинге можно будет перевести в собственность, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Для дополнительной мотивации работников в агрохолдинге обновлена программа по приобретению жилья на льготных условиях. Для сотрудников это отличная возможность иметь стабильную работу, доход и получить жилье, которое через 10 лет работы в агрохолдинге, можно перевести в собственность. На реализацию проекта предприятие выделяет 40 миллионов рублей ежегодно", - заявил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, для получения квартиры необходимо непрерывно проработать в группе компаний от одного до пяти лет – в зависимости от специальности. Максимальная стоимость недвижимости не должна превышать 8 миллионов рублей. По программе предусмотрено, что компания приобретает выбранное сотрудником жилье и по договору аренды передает его работнику. 50% стоимости берет на себя компания в то время, как оставшиеся 50% выплачиваются сотрудником в течение 10 лет в качестве арендных платежей ежемесячно. По истечению 10 лет недвижимость переходит в собственность сотрудника, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230810/inspektor-1889302368.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов