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Подмосковный агрохолдинг поможет опытным сотрудникам с получением квартир - РИА Новости, 10.08.2023
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Новости Подмосковья
 
16:20 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/agrokholding-1889322138.html
Подмосковный агрохолдинг поможет опытным сотрудникам с получением квартир
Подмосковный агрохолдинг поможет опытным сотрудникам с получением квартир - РИА Новости, 10.08.2023
Подмосковный агрохолдинг поможет опытным сотрудникам с получением квартир
Сотрудникам подмосковной группы компаний "Дмитровские овощи" помогут получить жилье, которое через 10 лет работы в холдинге можно будет перевести в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:20
2023-08-10T16:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сотрудникам подмосковной группы компаний "Дмитровские овощи" помогут получить жилье, которое через 10 лет работы в холдинге можно будет перевести в собственность, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Для дополнительной мотивации работников в агрохолдинге обновлена программа по приобретению жилья на льготных условиях. Для сотрудников это отличная возможность иметь стабильную работу, доход и получить жилье, которое через 10 лет работы в агрохолдинге, можно перевести в собственность. На реализацию проекта предприятие выделяет 40 миллионов рублей ежегодно", - заявил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, для получения квартиры необходимо непрерывно проработать в группе компаний от одного до пяти лет – в зависимости от специальности. Максимальная стоимость недвижимости не должна превышать 8 миллионов рублей. По программе предусмотрено, что компания приобретает выбранное сотрудником жилье и по договору аренды передает его работнику. 50% стоимости берет на себя компания в то время, как оставшиеся 50% выплачиваются сотрудником в течение 10 лет в качестве арендных платежей ежемесячно. По истечению 10 лет недвижимость переходит в собственность сотрудника, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230810/inspektor-1889302368.html
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Подмосковный агрохолдинг поможет опытным сотрудникам с получением квартир

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сотрудникам подмосковной группы компаний "Дмитровские овощи" помогут получить жилье, которое через 10 лет работы в холдинге можно будет перевести в собственность, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Для дополнительной мотивации работников в агрохолдинге обновлена программа по приобретению жилья на льготных условиях. Для сотрудников это отличная возможность иметь стабильную работу, доход и получить жилье, которое через 10 лет работы в агрохолдинге, можно перевести в собственность. На реализацию проекта предприятие выделяет 40 миллионов рублей ежегодно", - заявил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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15:17
По данным ведомства, для получения квартиры необходимо непрерывно проработать в группе компаний от одного до пяти лет – в зависимости от специальности. Максимальная стоимость недвижимости не должна превышать 8 миллионов рублей.
По программе предусмотрено, что компания приобретает выбранное сотрудником жилье и по договору аренды передает его работнику. 50% стоимости берет на себя компания в то время, как оставшиеся 50% выплачиваются сотрудником в течение 10 лет в качестве арендных платежей ежемесячно. По истечению 10 лет недвижимость переходит в собственность сотрудника, добавили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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