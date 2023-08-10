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Президент ЦАР заявил, что его страна не против Франции
Президент ЦАР заявил, что его страна не против Франции - РИА Новости, 10.08.2023
Президент ЦАР заявил, что его страна не против Франции
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на фоне напряженности с Парижем заявил, что его страна не против отношений с Францией. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T20:08
2023-08-10T20:08
2023-08-10T20:08
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на фоне напряженности с Парижем заявил, что его страна не против отношений с Францией. В декабре 2022 года минобороны Франции сообщило, что последние 130 французских военных, находившихся в Центральноафриканской Республике, покинули страну. Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. "Мы не против Франции... Я как раз принимал (в среду) нового посла Франции в ЦАР. Это значит, что сотрудничество между Францией и ЦАР продолжается, и мы стремимся улучшить его, усилить его в интересах наших народов", - заявил президент в интервью агентству Франс Пресс. В ответ на вопрос о партнерстве с Россией Туадера отметил, что нет причин, "по которым эти отношения не могут продолжаться". Он добавил, что ЦАР стремится поддерживать хорошие отношения со всеми дружественными странами, в том числе Францией и Россией.
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в мире, франция, фостен-арканж туадера, цар, россия, оон
В мире, Франция, Фостен-Арканж Туадера, ЦАР, Россия, ООН
Президент ЦАР заявил, что его страна не против Франции
Туадера: ЦАР не против отношений с Францией