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Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения - РИА Новости, 10.08.2023
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Туризм
 
06:27 10.08.2023 (обновлено: 10:49 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/aeroporty-1889195532.html
Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения
Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения - РИА Новости, 10.08.2023
Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения
Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, сообщили РИА РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T06:27
2023-08-10T10:49
калужская область
россия
севастополь
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
туризм
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника, один - в Калужской области, второй - в районе ЦКАД. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 2.43 часов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов были перенаправлены в другие авиагавани. С 5.15 часов ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково". "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Ограничения действовали с 2.59 до 5.15. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сказали в "Домодедово".
https://ria.ru/20230810/arest-1889190632.html
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калужская область, россия, севастополь, сергей собянин, домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия, новости - туризм
Калужская область, Россия, Севастополь, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения

Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения, сейчас работают штатно

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.
Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника, один - в Калужской области, второй - в районе ЦКАД.
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"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 2.43 часов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов были перенаправлены в другие авиагавани. С 5.15 часов ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Ограничения действовали с 2.59 до 5.15. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сказали в "Домодедово".
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