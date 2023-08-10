https://ria.ru/20230810/aeroporty-1889195532.html

Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения

Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения - РИА Новости, 10.08.2023

Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения

Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, сообщили РИА РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T06:27

2023-08-10T06:27

2023-08-10T10:49

калужская область

россия

севастополь

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

происшествия

туризм

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника, один - в Калужской области, второй - в районе ЦКАД. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 2.43 часов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов были перенаправлены в другие авиагавани. С 5.15 часов ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково". "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Ограничения действовали с 2.59 до 5.15. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сказали в "Домодедово".

https://ria.ru/20230810/arest-1889190632.html

https://ria.ru/20230810/pozhar-1889188234.html

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калужская область, россия, севастополь, сергей собянин, домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия, новости - туризм