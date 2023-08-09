https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889165141.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 09.08.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:38
2023-08-09T20:38
2023-08-09T20:38
турция
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АНКАРА, 9 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Ешилюрт в 20.01 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 12,1 километра, добавляет управление в Twitter.
https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html
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турция
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,4