https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889165141.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 09.08.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T20:38

2023-08-09T20:38

2023-08-09T20:38

турция

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АНКАРА, 9 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Ешилюрт в 20.01 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 12,1 километра, добавляет управление в Twitter.

https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html

турция

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турция