https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889148206.html
Десятки тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибок Зеленского
Десятки тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибок Зеленского - РИА Новости, 09.08.2023
Десятки тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибок Зеленского
Неспособность Владимира Зеленского управлять страной привела к огромным потерям в украинских войсках, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:54
2023-08-09T18:54
2023-08-09T22:39
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
сергей кривонос
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нато
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Неспособность Владимира Зеленского управлять страной привела к огромным потерям в украинских войсках, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Количество убитых идет на десятки тысяч, я уже не говорю, что из страны уехали миллионы. <…> Десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения — как они будут жить дальше? <…> Власть не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов. Они просто дилетанты", — сказал военный.По его словам, уровень подготовки многих украинских чиновников не соответствует требованиям к их должностям. Это привело к разгулу коррупции и недоверию к власти среди населения. "Министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте. <…> Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то Министерство обороны возглавляет юрист", — резюмировал Кривонос.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230809/rossiya-1889143881.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, НАТО
Десятки тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибок Зеленского
Генерал ВСУ Кривонос: некомпетентность Зеленского привела к огромным потерям в армии
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Неспособность Владимира Зеленского управлять страной привела к огромным потерям в украинских войсках, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Количество убитых идет на десятки тысяч, я уже не говорю, что из страны уехали миллионы. <…> Десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения — как они будут жить дальше? <…> Власть не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов. Они просто дилетанты", — сказал военный.
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По его словам, уровень подготовки многих украинских чиновников не соответствует требованиям к их должностям. Это привело к разгулу коррупции и недоверию к власти среди населения.
"Министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте. <…> Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то Министерство обороны возглавляет юрист", — резюмировал Кривонос.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России
, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
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