Рейтинг@Mail.ru
Десятки тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибок Зеленского - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 09.08.2023 (обновлено: 22:39 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889148206.html
Десятки тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибок Зеленского
Десятки тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибок Зеленского - РИА Новости, 09.08.2023
Десятки тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибок Зеленского
Неспособность Владимира Зеленского управлять страной привела к огромным потерям в украинских войсках, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:54
2023-08-09T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сергей кривонос
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Неспособность Владимира Зеленского управлять страной привела к огромным потерям в украинских войсках, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Количество убитых идет на десятки тысяч, я уже не говорю, что из страны уехали миллионы. &lt;…&gt; Десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения — как они будут жить дальше? &lt;…&gt; Власть не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов. Они просто дилетанты", — сказал военный.По его словам, уровень подготовки многих украинских чиновников не соответствует требованиям к их должностям. Это привело к разгулу коррупции и недоверию к власти среди населения. "Министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте. &lt;…&gt; Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то Министерство обороны возглавляет юрист", — резюмировал Кривонос.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230809/rossiya-1889143881.html
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889083342.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, НАТО
Десятки тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибок Зеленского

Генерал ВСУ Кривонос: некомпетентность Зеленского привела к огромным потерям в армии

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Неспособность Владимира Зеленского управлять страной привела к огромным потерям в украинских войсках, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Количество убитых идет на десятки тысяч, я уже не говорю, что из страны уехали миллионы. <…> Десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения — как они будут жить дальше? <…> Власть не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов. Они просто дилетанты", — сказал военный.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
"Путин отдал приказ". В США сообщили Зеленскому страшную новость о России
Вчера, 18:26
По его словам, уровень подготовки многих украинских чиновников не соответствует требованиям к их должностям. Это привело к разгулу коррупции и недоверию к власти среди населения.
"Министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте. <…> Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то Министерство обороны возглавляет юрист", — резюмировал Кривонос.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Вглубь на 300 километров. Зеленскому доложили о новом ударе по Украине
Вчера, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей КривоносВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала