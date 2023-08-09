https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889107378.html
Мы не позволим. В США вынесли Зеленскому последнее предупреждение
Мы не позволим. В США вынесли Зеленскому последнее предупреждение - РИА Новости, 09.08.2023
Мы не позволим. В США вынесли Зеленскому последнее предупреждение
США вряд ли оставят Владимира Зеленского в живых после провалов ВСУ на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:55
2023-08-09T15:55
2023-08-09T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
уинстон черчилль
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
сша
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. США вряд ли оставят Владимира Зеленского в живых после провалов ВСУ на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Думаю, что его дни сочтены. Я не вижу у Зеленского шансов на спасение. Мы не позволим ему выйти из этого конфликта живым", — считает он.По словам эксперта, в истории есть много примеров, когда Соединенные Штаты предавали правительства стран, находившихся в вассальной зависимости. А после провала контрнаступления ВСУ западные союзники все чаще критикуют киевские власти за их действия, добавил Джонсон."Если раньше мы ставили Зеленского выше Уинстона Черчилля, <…> то сейчас мы поднимаем вопросы о его наркотической зависимости и коррупции в стране", — резюмировал экс-аналитик. В понедельник швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что из-за провала украинского контрнаступления западные партнеры стали требовать объяснений от Зеленского. Теперь политическое выживание главы киевского режима зависит от выполнения обещаний вернуть утраченные территории, говорится в статье.
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889083342.html
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в мире, украина, владимир зеленский, уинстон черчилль, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Уинстон Черчилль, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Мы не позволим. В США вынесли Зеленскому последнее предупреждение
Экс-агент ЦРУ Джонсон: США не оставят Зеленского в живых после провала ВСУ на передовой