Вот так команда. В сенате США едко унизили Зеленского
Сенатор США назвал власти Украины командой школьников, не имеющих шанса против России
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинское руководство является "командой младших школьников", играющей против "команды колледжа", и не имеет шансов против России, заявил в эфире Fox News американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль.
Так он прокомментировал результаты опроса CNN, согласно которым 55% жителей США выступают против одобрения конгрессом дополнительного финансирования Киеву.
Как отметил Табервилль, в Вашингтоне не понимают сути конфликта.
"Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось. В тот момент они уже воевали. Но в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть", - указал сенатор, добавив, что не поддержал отправку Киеву "ни единого цента".
По его словам, Вашингтон сколько угодно может "бросаться деньгами", однако без прямого вовлечения в боевые действия НАТО и США у Украины нет шансов. "Поэтому они пытаются отвлечь внимание от реальной проблемы, а это администрация Байдена. И демократы. Они — полная катастрофа", - резюмировал Табервилль.
Как следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы Конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине. При этом 51% опрошенных говорит, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, а 48% думают, что нужно оказывать больше поддержки.