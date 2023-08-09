https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1888965794.html

Вот так команда. В сенате США едко унизили Зеленского

Вот так команда. В сенате США едко унизили Зеленского - РИА Новости, 09.08.2023

Вот так команда. В сенате США едко унизили Зеленского

Украинское руководство является "командой младших школьников", играющей против "команды колледжа", и не имеет шансов против России, заявил в эфире Fox News... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T01:36

2023-08-09T01:36

2023-08-09T01:38

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинское руководство является "командой младших школьников", играющей против "команды колледжа", и не имеет шансов против России, заявил в эфире Fox News американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль.Так он прокомментировал результаты опроса CNN, согласно которым 55% жителей США выступают против одобрения конгрессом дополнительного финансирования Киеву.Как отметил Табервилль, в Вашингтоне не понимают сути конфликта."Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось. В тот момент они уже воевали. Но в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть", - указал сенатор, добавив, что не поддержал отправку Киеву "ни единого цента".По его словам, Вашингтон сколько угодно может "бросаться деньгами", однако без прямого вовлечения в боевые действия НАТО и США у Украины нет шансов. "Поэтому они пытаются отвлечь внимание от реальной проблемы, а это администрация Байдена. И демократы. Они — полная катастрофа", - резюмировал Табервилль.Как следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы Конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине. При этом 51% опрошенных говорит, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, а 48% думают, что нужно оказывать больше поддержки.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

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в мире, сша, украина, нато