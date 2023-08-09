https://ria.ru/20230809/zavod-1889062719.html
На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику
На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику - РИА Новости, 09.08.2023
На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику
Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:43
2023-08-09T13:43
2023-08-09T13:48
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев."К оптике и механике завод отношения давно не имеет. Здесь производят преимущественно пиротехнику. И взрыв, который произошел здесь, эпицентр, где мы сейчас побывали, расположен в месте сборки пиротехники", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889064682.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику
Воробьев: завод в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, давно не имеет отношения к оптике