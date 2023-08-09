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На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику - РИА Новости, 09.08.2023
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13:43 09.08.2023 (обновлено: 13:48 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/zavod-1889062719.html
На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику
На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику - РИА Новости, 09.08.2023
На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику
Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:43
2023-08-09T13:48
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев."К оптике и механике завод отношения давно не имеет. Здесь производят преимущественно пиротехнику. И взрыв, который произошел здесь, эпицентр, где мы сейчас побывали, расположен в месте сборки пиротехники", - сказал Воробьев.
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московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику

Воробьев: завод в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, давно не имеет отношения к оптике

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТабличка на здании Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
Табличка на здании Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Табличка на здании Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"К оптике и механике завод отношения давно не имеет. Здесь производят преимущественно пиротехнику. И взрыв, который произошел здесь, эпицентр, где мы сейчас побывали, расположен в месте сборки пиротехники", - сказал Воробьев.
Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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Вчера, 13:46
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияАндрей ВоробьевВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
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