https://ria.ru/20230809/zavod-1889062719.html

На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику

На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику - РИА Новости, 09.08.2023

На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику

Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:43

2023-08-09T13:43

2023-08-09T13:48

московская область (подмосковье)

происшествия

андрей воробьев

взрыв на складе в сергиевом посаде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889039023_0:283:3071:2010_1920x0_80_0_0_56f436df360f1eccf94df16d4eca053f.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев."К оптике и механике завод отношения давно не имеет. Здесь производят преимущественно пиротехнику. И взрыв, который произошел здесь, эпицентр, где мы сейчас побывали, расположен в месте сборки пиротехники", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889064682.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде