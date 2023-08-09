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Загорский оптико-механический завод

Загорский оптико-механический завод - РИА Новости, 09.08.2023

Загорский оптико-механический завод

Загорский оптико-механический завод (АО "ЗОМЗ") – ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:17

2023-08-09T12:17

2023-08-09T12:52

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Загорский оптико-механический завод (АО "ЗОМЗ") – ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В настоящее время Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) входит в холдинг "Швабе" Ростеха". Решение о строительстве в Загорске оптико-механического завода было принято 11 июня 1934 года. В сентябре 1935 года состоялось открытие опытного завода. В апреле 1936 года завод выпустил первое изделие – микроскоп к прессу Бринелля. Микроскоп выполнял важную функцию в технической приемке металлов и контроле износа деталей.В октябре 1941 года завод был эвакуирован в Томск, где начал наращивать выпуск военной продукции. Когда линия фронта Великой Отечественной войны отступила от столичного региона, ЗОМЗ вернулся в Загорск. В 1945 году специалисты завода создали командирский перископ большого увеличения (ПБУ).Перископ отличался качественным изображением, которое позволяло, например, на дистанции до 1800 метров распознать колючую проволоку или рассматривать строения на территории противника удаленностью до 10 000 метров. Устройство по достоинству оценил командирский состав Красной армии. Перископ из Загорска сыграл важную роль в боях за Берлин. Всего в годы войны завод поставил фронту 781 тысячу единиц оптики.В 1947 году ЗОМЗ начал производство биноклей БП 2,5х24, с помощью которых можно было просматривать представления в театре, цирке или на эстраде, следить за выступлениями спортсменов.В 1950 году на предприятии начали разрабатываться первые отечественные приборы ночного видения для бронетанковой техники.В 1950-е годы загорское предприятие также освоило выпуск флюорографов – медицинских приборов для проведения рентгенологических исследований.В 1954 году завод выпустил малокадровый флюорограф Ф-54. Его электрическая схема была разработана специально для использования с маломощной осветительной сетью, например, для проведения медицинских обследований в школах или общежитиях.В 1971 году завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1972 году ему было присвоено высокое звание "Предприятие высокой культуры производства".В 1980 году был открыт филиал – Салаватский оптико-механический завод.В январе 1981 года Загорский оптико-механический завод преобразован в производственное объединение "ЗОМЗ". В 1994 году "ЗОМЗ" был преобразован в акционерное общество открытого типа "Загорский оптико-механический завод". В 2001 году ЗОМЗ выпустил бинокль со стабилизацией изображения БСМ 16х50. В устройстве используется запатентованный механизм стабилизации, позволяющий вести наблюдения без штатива и с подвижного основания. В 2001 году бинокль БСМ 16х50 стал победителем конкурса "100 лучших товаров России". Современный аналог устройства − бинокль 20-кратного увеличения со стабилизацией изображения БКС 20×50 в 2019 году отправился в кругосветное парусное плавание по маршруту Сибирь – Антарктика – Сибирь.Загорский оптико-механический завод также известен своими офтальмологическими приборами, в том числе монобиноскопами, которые используются для лечения заболеваний глаз у детей методом полихроматического и монохроматического излучения. Одно из таких устройств − монобиноскоп МБС-02 − выпускается на ЗОМЗ с 2007 года. Прибор используется в офтальмологических центрах и клиниках России и стран СНГ, а в 2015 году стал лауреатом конкурса "100 лучших товаров России".В настоящее время изделия с маркой ЗОМЗ можно встретить во многих отраслях народного хозяйства, научно-исследовательских институтах и лабораториях, медицинских учреждениях.Современный ЗОМЗ продолжает выпускать измерительные приборы для проведения клинических, биохимических, бактериологических и другого рода исследований. В каталоге завода – специальные лупы, поляриметры, спектрофотометры, газоанализаторы и другие устройства. ЗОМЗ также выпускает практически весь комплект техники, необходимой современному офтальмологу – щелевые лампы, офтальмоскопы, диоптриметры, монобиноскопы и другие приборы.Одним из приоритетных направлений работы завода остается оптика для военных.9 августа 2023 года на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. По данным экстренных служб, взрыв на заводе произошел, по предварительной информации, из-за нарушения технологического процесса.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, московская область (подмосковье), сергиев посад