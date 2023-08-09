https://ria.ru/20230809/evakuatsiya-1889010191.html

Завод в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, эвакуируют

Завод в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, эвакуируют - РИА Новости, 09.08.2023

Завод в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, эвакуируют

На Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде объявлена тотальная эвакуация всех зданий, на место прибыли силовики, сообщили в администрации РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:17

2023-08-09T11:17

2023-08-09T11:17

происшествия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде объявлена тотальная эвакуация всех зданий, на место прибыли силовики, сообщили в администрации одноименного городского округа. "На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла", - говорится в Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.

https://ria.ru/20230807/ballon-1888712408.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад