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Завод в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, эвакуируют
Завод в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, эвакуируют - РИА Новости, 09.08.2023
Завод в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, эвакуируют
На Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде объявлена тотальная эвакуация всех зданий, на место прибыли силовики, сообщили в администрации РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:17
2023-08-09T11:17
2023-08-09T11:17
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде объявлена тотальная эвакуация всех зданий, на место прибыли силовики, сообщили в администрации одноименного городского округа. "На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла", - говорится в Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.
https://ria.ru/20230807/ballon-1888712408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
Завод в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, эвакуируют
Тотальную эвакуацию объявили на механическом заводе в Подмосковье, где прогремел взрыв