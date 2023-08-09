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США обвинили Судан в запрете представителю ООН выступить в Совбезе
США обвинили Судан в запрете представителю ООН выступить в Совбезе - РИА Новости, 09.08.2023
США обвинили Судан в запрете представителю ООН выступить в Совбезе
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила власти Судана в том, что те якобы пригрозили свернуть ооновскую миссию в стране, если на заседании Совбеза в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T22:08
2023-08-09T22:08
2023-08-09T22:08
в мире
судан
сша
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линда томас-гринфилд
фархан хак
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ООН, 9 авг – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила власти Судана в том, что те якобы пригрозили свернуть ооновскую миссию в стране, если на заседании Совбеза в среду выступит спецпредставитель генсека по Судану Фолькер Пертес, в ООН же заявили, что не слышали таких ультиматумов от Судана. Пертес в заседании не участвовал. "Мы ожидали, что спецпредставитель генсека Пертес проинформирует Совет. Теперь мы знаем, что суданское правительство пригрозило закрыть Миссию ООН в Судане, если в этом заседании примет участие спецпредставитель. И это действительно возмутительно. Ни одна страна не должна иметь возможности заставлять молчать докладчика, не говоря уже об ООН", - сказала Томас-Гринфилд журналистам. "Нам сказали вчера, что Фолькер выступит с докладом перед Советом. И сегодня утром его имя убрали (из списка выступающих - ред.). И мы понимаем, что это произошло потому, что суданское правительство пригрозило вывести UNITAMS из Судана, если он выступит с докладом в Совете", - добавила она. Между тем заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на вопрос о том, может ли он подтвердить, что правительство Судана пригрозило ООН свернуть операции в стране в случае участия Пертеса в заседании Совбеза, сказал, что он не может подтвердить это. "Решения о том, кто выступает в ООН, принимаются Секретариатом", - сказал он. "Господин Пертес продолжает быть спецпредставителем генсека по Судану, и мы ожидаем, что он будет выступать с докладами Совету, когда ему потребуется", - добавил он. В свою очередь постпред Судана при ООН Аль-Харит Идрисс Аль-Харит Мохамед заявил журналистам, что Судан против того, чтобы Пертес оставался в своей должности. "Мы уважаем Фолькера Пертеса как личность, его опыт. Я с ним полностью сотрудничал. До последнего его приезда мы были в хороших отношениях", - указал суданский постпред. "Но Фолькер Пертес публично заявил, что существующее правительство не способно поддерживать единство Судана и суданское правительство утеряло доверие региональных партнеров, региональных стран. Я написал генсеку ООН и сказал, что это политиканство - пожалуйста, используйте свои добрые услуги, чтобы уберечь наследие Судана и ООН от враждебных ссор, мы рассчитываем на вас", - пояснил он. Вооруженный конфликт в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования разгорелся с середины апреля из-за разногласий по поводу включения боевиков в составе СБР в ряды вооруженных сил. Бои идут между частями регулярной армии и Силами быстрого реагирования. Переговоры между делегациями воюющих сторон в саудовской Джидде были прерваны по решению посредников из-за несоблюдения сторонами кратковременных перемирий.
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в мире, судан, сша, джидда, линда томас-гринфилд, фархан хак, союз биатлонистов россии (сбр), оон
В мире, Судан, США, Джидда, Линда Томас-Гринфилд, Фархан Хак, Союз биатлонистов России (СБР), ООН
США обвинили Судан в запрете представителю ООН выступить в Совбезе
Томас-Гринфилд обвинила Судан в запрете представителю ООН выступить в Совбезе
ООН, 9 авг – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила власти Судана в том, что те якобы пригрозили свернуть ооновскую миссию в стране, если на заседании Совбеза в среду выступит спецпредставитель генсека по Судану Фолькер Пертес, в ООН же заявили, что не слышали таких ультиматумов от Судана.
Пертес в заседании не участвовал.
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"Мы ожидали, что спецпредставитель генсека Пертес проинформирует Совет. Теперь мы знаем, что суданское правительство пригрозило закрыть Миссию ООН в Судане, если в этом заседании примет участие спецпредставитель. И это действительно возмутительно. Ни одна страна не должна иметь возможности заставлять молчать докладчика, не говоря уже об ООН", - сказала Томас-Гринфилд журналистам.
"Нам сказали вчера, что Фолькер выступит с докладом перед Советом. И сегодня утром его имя убрали (из списка выступающих - ред.). И мы понимаем, что это произошло потому, что суданское правительство пригрозило вывести UNITAMS из Судана, если он выступит с докладом в Совете", - добавила она.
Между тем заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак
в ответ на вопрос о том, может ли он подтвердить, что правительство Судана пригрозило ООН свернуть операции в стране в случае участия Пертеса в заседании Совбеза, сказал, что он не может подтвердить это. "Решения о том, кто выступает в ООН, принимаются Секретариатом", - сказал он.
"Господин Пертес продолжает быть спецпредставителем генсека по Судану, и мы ожидаем, что он будет выступать с докладами Совету, когда ему потребуется", - добавил он.
В свою очередь постпред Судана при ООН Аль-Харит Идрисс Аль-Харит Мохамед заявил журналистам, что Судан против того, чтобы Пертес оставался в своей должности.
"Мы уважаем Фолькера Пертеса как личность, его опыт. Я с ним полностью сотрудничал. До последнего его приезда мы были в хороших отношениях", - указал суданский постпред.
"Но Фолькер Пертес публично заявил, что существующее правительство не способно поддерживать единство Судана и суданское правительство утеряло доверие региональных партнеров, региональных стран. Я написал генсеку ООН и сказал, что это политиканство - пожалуйста, используйте свои добрые услуги, чтобы уберечь наследие Судана и ООН от враждебных ссор, мы рассчитываем на вас", - пояснил он.
Вооруженный конфликт в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования разгорелся с середины апреля из-за разногласий по поводу включения боевиков в составе СБР
в ряды вооруженных сил. Бои идут между частями регулярной армии и Силами быстрого реагирования. Переговоры между делегациями воюющих сторон в саудовской Джидде
были прерваны по решению посредников из-за несоблюдения сторонами кратковременных перемирий.
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