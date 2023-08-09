https://ria.ru/20230809/zapasy-1888975255.html

ЕС может увеличить запасы газа на зиму с помощью Украины, считает эксперт

ЕС может увеличить запасы газа на зиму с помощью Украины, считает эксперт - РИА Новости, 09.08.2023

ЕС может увеличить запасы газа на зиму с помощью Украины, считает эксперт

Страны Евросоюза, используя подземные хранилища газа (ПХГ) Украины, могут увеличить запасы голубого топлива на зиму на 10%, сказал РИА Новости портфельный... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T06:31

2023-08-09T06:31

2023-08-09T06:33

в мире

евросоюз

украина

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Страны Евросоюза, используя подземные хранилища газа (ПХГ) Украины, могут увеличить запасы голубого топлива на зиму на 10%, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз, пока биржевые цены на газ ниже, чем будут осенью и зимой, хочет использовать украинские "подземки" для подготовки к зиме. "Нафтогаз Украины" во вторник заявил на своем сайте, что убедил крупных мировых игроков энергорынка хранить газ в украинских газохранилищах, однако не уточнил, кого именно. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские газохранилища в среднем заполнены на 87,4%, тогда как целевой уровень к 1 ноября – 90%. Сейчас в них около 94 миллиардов кубометров газа, тогда как полная вместимость – примерно 107 миллиардов кубометров, уточнил эксперт. Объем же газохранилищ Украины – примерно 30 миллиардов кубометров. "Насколько мы понимаем, речь идет о потенциальном использовании ЕС до трети этого объема, то есть о 10 миллиардах кубометров… Поэтому ЕС, используя ПХГ Украины, может теоретически увеличить запасы газа на 10%", – сказал Скрябин. При этом он полагает, что использование украинских мощностей можно назвать "относительно безопасным": хранилища расположены на глубине 2 километра и далеко от линии боевых действий.

https://ria.ru/20230808/import-1888768312.html

https://ria.ru/20230806/gaz-1888434303.html

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в мире, евросоюз, украина