https://ria.ru/20230809/zapasy-1888975255.html
ЕС может увеличить запасы газа на зиму с помощью Украины, считает эксперт
ЕС может увеличить запасы газа на зиму с помощью Украины, считает эксперт - РИА Новости, 09.08.2023
ЕС может увеличить запасы газа на зиму с помощью Украины, считает эксперт
Страны Евросоюза, используя подземные хранилища газа (ПХГ) Украины, могут увеличить запасы голубого топлива на зиму на 10%, сказал РИА Новости портфельный... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T06:31
2023-08-09T06:31
2023-08-09T06:33
в мире
евросоюз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804078298_0:436:2866:2048_1920x0_80_0_0_4e35d000bfd410ac972d9fd1a48276c3.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Страны Евросоюза, используя подземные хранилища газа (ПХГ) Украины, могут увеличить запасы голубого топлива на зиму на 10%, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз, пока биржевые цены на газ ниже, чем будут осенью и зимой, хочет использовать украинские "подземки" для подготовки к зиме. "Нафтогаз Украины" во вторник заявил на своем сайте, что убедил крупных мировых игроков энергорынка хранить газ в украинских газохранилищах, однако не уточнил, кого именно. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские газохранилища в среднем заполнены на 87,4%, тогда как целевой уровень к 1 ноября – 90%. Сейчас в них около 94 миллиардов кубометров газа, тогда как полная вместимость – примерно 107 миллиардов кубометров, уточнил эксперт. Объем же газохранилищ Украины – примерно 30 миллиардов кубометров. "Насколько мы понимаем, речь идет о потенциальном использовании ЕС до трети этого объема, то есть о 10 миллиардах кубометров… Поэтому ЕС, используя ПХГ Украины, может теоретически увеличить запасы газа на 10%", – сказал Скрябин. При этом он полагает, что использование украинских мощностей можно назвать "относительно безопасным": хранилища расположены на глубине 2 километра и далеко от линии боевых действий.
https://ria.ru/20230808/import-1888768312.html
https://ria.ru/20230806/gaz-1888434303.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804078298_90:355:2348:2048_1920x0_80_0_0_d4139477434ce78487b04103f1042cf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина
В мире, Евросоюз, Украина
ЕС может увеличить запасы газа на зиму с помощью Украины, считает эксперт
Скрябин: ЕС с помощью газохранилищ Украины может увеличить запасы газа на зиму на 10%
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Страны Евросоюза, используя подземные хранилища газа (ПХГ) Украины, могут увеличить запасы голубого топлива на зиму на 10%, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз, пока биржевые цены на газ ниже, чем будут осенью и зимой, хочет использовать украинские "подземки" для подготовки к зиме. "Нафтогаз Украины
" во вторник заявил на своем сайте, что убедил крупных мировых игроков энергорынка хранить газ в украинских газохранилищах, однако не уточнил, кого именно.
Китай нарастил импорт нефти и газа
По данным Gas Infrastructure Europe, европейские газохранилища в среднем заполнены на 87,4%, тогда как целевой уровень к 1 ноября – 90%.
Сейчас в них около 94 миллиардов кубометров газа, тогда как полная вместимость – примерно 107 миллиардов кубометров, уточнил эксперт.
Объем же газохранилищ Украины – примерно 30 миллиардов кубометров. "Насколько мы понимаем, речь идет о потенциальном использовании ЕС до трети этого объема, то есть о 10 миллиардах кубометров… Поэтому ЕС, используя ПХГ Украины, может теоретически увеличить запасы газа на 10%", – сказал Скрябин.
При этом он полагает, что использование украинских мощностей можно назвать "относительно безопасным": хранилища расположены на глубине 2 километра и далеко от линии боевых действий.
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме