https://ria.ru/20230809/zamena-1889097175.html

"Аэрофлот Техникс" впервые в России заменил стойки шасси на Boeing 777

"Аэрофлот Техникс" впервые в России заменил стойки шасси на Boeing 777 - РИА Новости, 09.08.2023

"Аэрофлот Техникс" впервые в России заменил стойки шасси на Boeing 777

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" успешно выполнил замену стоек шасси на самолете Boeing 777, данная процедура... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:24

2023-08-09T15:24

2023-08-09T15:24

россия

аэрофлот

boeing 777

airbus a330

технологии

импортозамещение

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" успешно выполнил замену стоек шасси на самолете Boeing 777, данная процедура была выполнена впервые на территории РФ, следует из сообщения компании. "Провайдер технического обслуживания и ремонта "Аэрофлот Техникс" успешно выполнил замену стоек шасси на самолете Boeing 777. Процедура выполнена впервые на территории РФ", - говорится в сообщении. Работы выполнялись на воздушном судне "Аэрофлота" на базе ангарного комплекса в аэропорту "Шереметьево". Замена стоек шасси относится к плановым работам и выполняется на самолетах Boeing 777 раз в 10 лет или каждые 20 тысяч летных циклов в зависимости от того, что наступит ранее. Весь комплекс работ был выполнен в течение двух недель в строгом соответствии с руководством по технической эксплуатации воздушного судна. На самолет был установлен полный комплект новых стоек: носовая и две основные. Все контрольные тесты подтвердили штатную работу после завершения комплекса процедур. Сейчас воздушное судно приступило к выполнению полетов рамках расписания "Аэрофлота", уточняется в релизе. В конце марта "Аэрофлот Техникс" сообщал об успешно проведенной процедуре по замене стоек шасси на самолетах Airbus A330 в аэропорту "Шереметьево". "Аэрофлот Техникс" - крупнейший провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в группу "Аэрофлот".

https://ria.ru/20230725/boeing-1886208415.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, аэрофлот, boeing 777, airbus a330, технологии, импортозамещение