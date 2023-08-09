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"Аэрофлот Техникс" впервые в России заменил стойки шасси на Boeing 777 - РИА Новости, 09.08.2023
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15:24 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/zamena-1889097175.html
"Аэрофлот Техникс" впервые в России заменил стойки шасси на Boeing 777
"Аэрофлот Техникс" впервые в России заменил стойки шасси на Boeing 777 - РИА Новости, 09.08.2023
"Аэрофлот Техникс" впервые в России заменил стойки шасси на Boeing 777
Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" успешно выполнил замену стоек шасси на самолете Boeing 777, данная процедура... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:24
2023-08-09T15:24
россия
аэрофлот
boeing 777
airbus a330
технологии
импортозамещение
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" успешно выполнил замену стоек шасси на самолете Boeing 777, данная процедура была выполнена впервые на территории РФ, следует из сообщения компании. "Провайдер технического обслуживания и ремонта "Аэрофлот Техникс" успешно выполнил замену стоек шасси на самолете Boeing 777. Процедура выполнена впервые на территории РФ", - говорится в сообщении. Работы выполнялись на воздушном судне "Аэрофлота" на базе ангарного комплекса в аэропорту "Шереметьево". Замена стоек шасси относится к плановым работам и выполняется на самолетах Boeing 777 раз в 10 лет или каждые 20 тысяч летных циклов в зависимости от того, что наступит ранее. Весь комплекс работ был выполнен в течение двух недель в строгом соответствии с руководством по технической эксплуатации воздушного судна. На самолет был установлен полный комплект новых стоек: носовая и две основные. Все контрольные тесты подтвердили штатную работу после завершения комплекса процедур. Сейчас воздушное судно приступило к выполнению полетов рамках расписания "Аэрофлота", уточняется в релизе. В конце марта "Аэрофлот Техникс" сообщал об успешно проведенной процедуре по замене стоек шасси на самолетах Airbus A330 в аэропорту "Шереметьево". "Аэрофлот Техникс" - крупнейший провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в группу "Аэрофлот".
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россия, аэрофлот, boeing 777, airbus a330, технологии, импортозамещение
Россия, Аэрофлот, Boeing 777, Airbus A330, Технологии, Импортозамещение

"Аэрофлот Техникс" впервые в России заменил стойки шасси на Boeing 777

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСпециалист компании "А-Техникс" осуществляет техническое обслуживание самолёта Boeing 777
Специалист компании А-Техникс осуществляет техническое обслуживание самолёта Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Специалист компании "А-Техникс" осуществляет техническое обслуживание самолёта Boeing 777. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" успешно выполнил замену стоек шасси на самолете Boeing 777, данная процедура была выполнена впервые на территории РФ, следует из сообщения компании.
«
"Провайдер технического обслуживания и ремонта "Аэрофлот Техникс" успешно выполнил замену стоек шасси на самолете Boeing 777. Процедура выполнена впервые на территории РФ", - говорится в сообщении.
Работы выполнялись на воздушном судне "Аэрофлота" на базе ангарного комплекса в аэропорту "Шереметьево". Замена стоек шасси относится к плановым работам и выполняется на самолетах Boeing 777 раз в 10 лет или каждые 20 тысяч летных циклов в зависимости от того, что наступит ранее. Весь комплекс работ был выполнен в течение двух недель в строгом соответствии с руководством по технической эксплуатации воздушного судна.
На самолет был установлен полный комплект новых стоек: носовая и две основные. Все контрольные тесты подтвердили штатную работу после завершения комплекса процедур. Сейчас воздушное судно приступило к выполнению полетов рамках расписания "Аэрофлота", уточняется в релизе.
В конце марта "Аэрофлот Техникс" сообщал об успешно проведенной процедуре по замене стоек шасси на самолетах Airbus A330 в аэропорту "Шереметьево".
"Аэрофлот Техникс" - крупнейший провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в группу "Аэрофлот".
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