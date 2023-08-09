Екатеринбуржец, обругавший мальчика за шапку с буквой Z, получил штраф
В Екатеринбурге суд оштрафовал мужчину, оскорбившего мальчика за шапку с буквой Z
Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против Александра Неустроева – мужчины, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z, и назначил ему штраф в 7 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Девятого июня уголовное дело прекращено, судьей Цыбульской назначена мера уголовно-правового характера – судебный штраф в размере 7 тысяч рублей. Потому что так судья решила, и прокурор не возражал", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующие вопросы. Судя по картотеке дела, решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее житель Екатеринбурга, используя нецензурную лексику, угрожал школьнику, у которого на шапке была буква Z. По данным полиции, мужчина вскоре был задержан с участием бойцов ОМОН, на него завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Также в отношении мужчины свердловские следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Региональное управление СК РФ уточняло, что 21 апреля подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, "действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика, 2011 года рождения".
Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что в связи с тем¸ что административное производство, которое было заведено сотрудниками полиции, прекращено, мужчину из суда, где ему должны были избрать наказание, доставили в здание районного отдела управления СК РФ.
По его словам, задержанный мужчина на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. Екатеринбуржец раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям, отметил представитель главка.