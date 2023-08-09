https://ria.ru/20230809/yuan-1888970168.html
Юань обогнал доллар и евро в платежах ВЭД, сообщил МТС-банк
Юань обогнал доллар и евро в платежах ВЭД, сообщил МТС-банк - РИА Новости, 09.08.2023
Юань обогнал доллар и евро в платежах ВЭД, сообщил МТС-банк
Юань в первом полугодии 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года обогнал доллар и евро по доле в структуре платежей во внешнеэкономической... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T04:17
2023-08-09T04:17
2023-08-09T04:18
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Юань в первом полугодии 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года обогнал доллар и евро по доле в структуре платежей во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) российских компаний, при этом более половины денежного оборота приходится на юрлиц, предоставляющих финансовые услуги, рассказали РИА Новости аналитики МТС-банка."Значительные изменения произошли в структуре платежей. Если в первом полугодии 2022 года 49,2% транзакций в ВЭД проходили в долларах США, 36,7% - в евро и 12,8% - в китайских юанях, то в первом полугодии 2023 года юань вышел на первое место - 47,7% от общего количества платежей в ВЭД, далее доллар - 35,7% и евро - 7%", - выяснили аналитики, проанализировав данные клиентов-юрлиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Лидерами по денежному обороту в рамках ВЭД в первом полугодии 2023 года стали компании, работающие в сфере предоставления финансовых услуг - их доля 53,9%. Также в топ-5 вошли компании, работающие в сферах производства автотранспортных средств (7,5%), обработки данных и предоставления услуг по размещению информации (2,9%), неспециализированной оптовой торговли (2,8%) и в области связи на базе беспроводных технологий (1,5%). При этом в первом полугодии прошлого года по обороту лидировали юрлица, работающие в области связи на базе беспроводных технологий (50,6%), финуслуг (10,1%), а также компании из сфер оптовой торговли металлами и рудами (5,8%), компьютерами и периферийными устройствами (2,5%) и программным обеспечением (2,4%), добавили аналитики. А вот по количеству зарегистрированных бизнесов самыми популярными сферами в ВЭД в первом полугодии 2023 года оказались неспециализированная оптовая торговля (7%), оптовая торговля прочими машинами и оборудованием (3,3%), вспомогательная деятельность, связанная с перевозками (2,4%), разработка компьютерного ПО (2,3%) и оптовая торговля бытовыми товарами (1,8%). Аналитики также обратили внимание на то, что, по данным банка, в первые шесть месяцев этого года количество участников ВЭД выросло на 80% по сравнению с таким же периодом годом ранее. Экспортеров и импортеров стало больше на 45% и 46% соответственно. А денежный оборот в импорте увеличился на 31%, в экспорте – на 19%. "В 2022 году произошла основательная реструктуризация российской внешней торговли, ... в текущем году процесс трансформации ВЭД продолжается", - заключили аналитики.
https://ria.ru/20230809/nalichnye-1888968800.html
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экономика, сша, мтс
Юань обогнал доллар и евро в платежах ВЭД, сообщил МТС-банк
МТС-банк: юань за год обогнал доллар и евро в платежах ВЭД российских компаний
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Юань в первом полугодии 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года обогнал доллар и евро по доле в структуре платежей во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) российских компаний, при этом более половины денежного оборота приходится на юрлиц, предоставляющих финансовые услуги, рассказали РИА Новости аналитики МТС-банка.
"Значительные изменения произошли в структуре платежей. Если в первом полугодии 2022 года 49,2% транзакций в ВЭД проходили в долларах США
, 36,7% - в евро и 12,8% - в китайских юанях, то в первом полугодии 2023 года юань вышел на первое место - 47,7% от общего количества платежей в ВЭД, далее доллар - 35,7% и евро - 7%", - выяснили аналитики, проанализировав данные клиентов-юрлиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
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Лидерами по денежному обороту в рамках ВЭД в первом полугодии 2023 года стали компании, работающие в сфере предоставления финансовых услуг - их доля 53,9%. Также в топ-5 вошли компании, работающие в сферах производства автотранспортных средств (7,5%), обработки данных и предоставления услуг по размещению информации (2,9%), неспециализированной оптовой торговли (2,8%) и в области связи на базе беспроводных технологий (1,5%).
При этом в первом полугодии прошлого года по обороту лидировали юрлица, работающие в области связи на базе беспроводных технологий (50,6%), финуслуг (10,1%), а также компании из сфер оптовой торговли металлами и рудами (5,8%), компьютерами и периферийными устройствами (2,5%) и программным обеспечением (2,4%), добавили аналитики.
А вот по количеству зарегистрированных бизнесов самыми популярными сферами в ВЭД в первом полугодии 2023 года оказались неспециализированная оптовая торговля (7%), оптовая торговля прочими машинами и оборудованием (3,3%), вспомогательная деятельность, связанная с перевозками (2,4%), разработка компьютерного ПО (2,3%) и оптовая торговля бытовыми товарами (1,8%).
Аналитики также обратили внимание на то, что, по данным банка, в первые шесть месяцев этого года количество участников ВЭД выросло на 80% по сравнению с таким же периодом годом ранее. Экспортеров и импортеров стало больше на 45% и 46% соответственно. А денежный оборот в импорте увеличился на 31%, в экспорте – на 19%. "В 2022 году произошла основательная реструктуризация российской внешней торговли, ... в текущем году процесс трансформации ВЭД продолжается", - заключили аналитики.
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