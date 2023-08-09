https://ria.ru/20230809/yars-1888960705.html

РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году

РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году - РИА Новости, 09.08.2023

РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат в этом году перевооружение своих соединений на мобильный комплекс "Ярс", сообщил командующий РВСН... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T00:04

2023-08-09T00:04

2023-08-09T00:55

безопасность

сергей каракаев

тверская область

ракетные войска стратегического назначения

форум "армия — 2023"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580127810_0:0:2889:1625_1920x0_80_0_0_2ef6f6af53fc0dcf5267a5c4db3f7e7c.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат в этом году перевооружение своих соединений на мобильный комплекс "Ярс", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Новейшие комплексы "Ярс" заменяют стоящие сегодня на вооружении РВСН комплексы типа "Тополь". "В этом году Ракетные войска завершат ее (ракеты "Ярс" - ред.) переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК "Ярс" в Бологовском ракетном соединении", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".Накануне состоялось заседание военного совета РВСН под руководством Каракаева, где были рассмотрены вопросы, касающиеся перевооружения ракетных соединений. Военным советом отмечено, что благодаря системной работе Командования РВСН и ракетных армий планомерно выполняется задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке соответствующей инфраструктуры. Ежегодно в РВСН увеличивается доля современных ракетных комплексов. Перевооружение Бологовского ракетного соединения (Тверская область) будет завершено до конца года. Продолжаются работы по перевооружению Козельского, Ясненского и Ужурского ракетных соединений.

https://ria.ru/20230731/tyao-1887278977.html

https://ria.ru/20230809/avangard-1888961247.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей каракаев, тверская область, ракетные войска стратегического назначения, форум "армия — 2023"