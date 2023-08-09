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РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году - РИА Новости, 09.08.2023
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00:04 09.08.2023 (обновлено: 00:55 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/yars-1888960705.html
РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году
РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году - РИА Новости, 09.08.2023
РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат в этом году перевооружение своих соединений на мобильный комплекс "Ярс", сообщил командующий РВСН... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T00:04
2023-08-09T00:55
безопасность
сергей каракаев
тверская область
ракетные войска стратегического назначения
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат в этом году перевооружение своих соединений на мобильный комплекс "Ярс", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Новейшие комплексы "Ярс" заменяют стоящие сегодня на вооружении РВСН комплексы типа "Тополь". "В этом году Ракетные войска завершат ее (ракеты "Ярс" - ред.) переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК "Ярс" в Бологовском ракетном соединении", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".Накануне состоялось заседание военного совета РВСН под руководством Каракаева, где были рассмотрены вопросы, касающиеся перевооружения ракетных соединений. Военным советом отмечено, что благодаря системной работе Командования РВСН и ракетных армий планомерно выполняется задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке соответствующей инфраструктуры. Ежегодно в РВСН увеличивается доля современных ракетных комплексов. Перевооружение Бологовского ракетного соединения (Тверская область) будет завершено до конца года. Продолжаются работы по перевооружению Козельского, Ясненского и Ужурского ракетных соединений.
https://ria.ru/20230731/tyao-1887278977.html
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безопасность, сергей каракаев, тверская область, ракетные войска стратегического назначения, форум "армия — 2023"
Безопасность, Сергей Каракаев, Тверская область, Ракетные войска стратегического назначения, Форум "Армия — 2023"
РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году

Каракаев: РВСН завершат в 2023 году перевооружение соединений на мобильный комплекс "Ярс"

© РИА Новости / Максим БлиновТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат в этом году перевооружение своих соединений на мобильный комплекс "Ярс", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Новейшие комплексы "Ярс" заменяют стоящие сегодня на вооружении РВСН комплексы типа "Тополь".
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"В этом году Ракетные войска завершат ее (ракеты "Ярс" - ред.) переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК "Ярс" в Бологовском ракетном соединении", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".
Накануне состоялось заседание военного совета РВСН под руководством Каракаева, где были рассмотрены вопросы, касающиеся перевооружения ракетных соединений.
Военным советом отмечено, что благодаря системной работе Командования РВСН и ракетных армий планомерно выполняется задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке соответствующей инфраструктуры. Ежегодно в РВСН увеличивается доля современных ракетных комплексов.
Перевооружение Бологовского ракетного соединения (Тверская область) будет завершено до конца года. Продолжаются работы по перевооружению Козельского, Ясненского и Ужурского ракетных соединений.
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БезопасностьСергей КаракаевТверская областьРакетные войска стратегического назначенияФорум "Армия — 2023"
 
 
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