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РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году
РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году - РИА Новости, 09.08.2023
РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат в этом году перевооружение своих соединений на мобильный комплекс "Ярс", сообщил командующий РВСН... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T00:04
2023-08-09T00:04
2023-08-09T00:55
безопасность
сергей каракаев
тверская область
ракетные войска стратегического назначения
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат в этом году перевооружение своих соединений на мобильный комплекс "Ярс", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Новейшие комплексы "Ярс" заменяют стоящие сегодня на вооружении РВСН комплексы типа "Тополь". "В этом году Ракетные войска завершат ее (ракеты "Ярс" - ред.) переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК "Ярс" в Бологовском ракетном соединении", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".Накануне состоялось заседание военного совета РВСН под руководством Каракаева, где были рассмотрены вопросы, касающиеся перевооружения ракетных соединений. Военным советом отмечено, что благодаря системной работе Командования РВСН и ракетных армий планомерно выполняется задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке соответствующей инфраструктуры. Ежегодно в РВСН увеличивается доля современных ракетных комплексов. Перевооружение Бологовского ракетного соединения (Тверская область) будет завершено до конца года. Продолжаются работы по перевооружению Козельского, Ясненского и Ужурского ракетных соединений.
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безопасность, сергей каракаев, тверская область, ракетные войска стратегического назначения, форум "армия — 2023"
Безопасность, Сергей Каракаев, Тверская область, Ракетные войска стратегического назначения, Форум "Армия — 2023"
РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году
Каракаев: РВСН завершат в 2023 году перевооружение соединений на мобильный комплекс "Ярс"
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат в этом году перевооружение своих соединений на мобильный комплекс "Ярс", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Новейшие комплексы "Ярс" заменяют стоящие сегодня на вооружении РВСН комплексы типа "Тополь".
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"В этом году Ракетные войска завершат ее (ракеты "Ярс" - ред.) переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК "Ярс" в Бологовском ракетном соединении", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда
".
Накануне состоялось заседание военного совета РВСН под руководством Каракаева, где были рассмотрены вопросы, касающиеся перевооружения ракетных соединений.
Военным советом отмечено, что благодаря системной работе Командования РВСН и ракетных армий планомерно выполняется задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке соответствующей инфраструктуры. Ежегодно в РВСН увеличивается доля современных ракетных комплексов.
Перевооружение Бологовского ракетного соединения (Тверская область
) будет завершено до конца года. Продолжаются работы по перевооружению Козельского, Ясненского и Ужурского ракетных соединений.
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