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Японцы не хотят раздражать США упоминаниями о Хиросиме, заявил эксперт - РИА Новости, 09.08.2023
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11:48 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889023656.html
Японцы не хотят раздражать США упоминаниями о Хиросиме, заявил эксперт
Японцы не хотят раздражать США упоминаниями о Хиросиме, заявил эксперт - РИА Новости, 09.08.2023
Японцы не хотят раздражать США упоминаниями о Хиросиме, заявил эксперт
Токио никогда не забудет о трагических ядерных бомбардировках Вашингтоном японских городов Хиросима и Нагасаки, но не заявляет об этом, следуя... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:48
2023-08-09T11:48
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
антониу гутерреш
фумио кисида
вторая мировая война (1939-1945)
оон
российская академия наук
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Токио никогда не забудет о трагических ядерных бомбардировках Вашингтоном японских городов Хиросима и Нагасаки, но не заявляет об этом, следуя внешнеполитическому курсу Белого дома, заявил РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов. Траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки проходят сегодня в японском Нагасаки в усеченном формате, в ходе выступления, как это было и на церемонии в Хиросиме, ни мэр города, ни премьер-министр Японии не упомянули о том, что бомбардировку японских городов осуществили США, зато выступили с критикой России. "Неправильно было бы говорить, что японцы, особенно молодое поколение, уже забыли, кто сбросил атомную бомбу или путают эти вещи или обвиняют СССР. Японцы, конечно, прекрасно понимают, кто виноват, они этого никогда не забудут. Тем более, что до сих пор в Японии еще живы люди, ставшие жертвами бомбардировки. Токио понимает, что от американцев нельзя ждать извинений за это варварское действие", - сказал эксперт. По его словам, в японских СМИ и заявлениях политиков превалируют такие выражения, как "атомная бомба, сброшенная на Хиросиму" или "атомная бомбардировка Нагасаки", потому что Токио старается следовать внешнеполитическому курсу Вашингтона и "не раздражать своего патрона". Он обратил внимание на то, что безоговорочно курсу Вашингтона следует и проамериканский генсек ООН Антониу Гутерреш, который не упоминает о вине США в своих выступлениях, хотя "первый должен громогласно говорить об этом". Как отметил эксперт, Япония пытается использовать факт бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, чтобы показать трагические последствия ядерной катастрофы и оказать давление на Россию, действия которой якобы могут повлечь аналогичную ситуацию на Украине, тогда как в обоих ситуациях участие Вашингтона замалчивается. Вместе с тем с историей ядерной трагедии прекрасно знаком и действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, уроженец Хиросимы, отметил он. Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме, произошедшей 6 августа.
https://ria.ru/20230809/bombardirovki-1888968190.html
https://ria.ru/20230806/khirosima-1888409521.html
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), антониу гутерреш, фумио кисида, вторая мировая война (1939-1945), оон, российская академия наук, япония
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Антониу Гутерреш, Фумио Кисида, Вторая мировая война (1939-1945), ООН, Российская академия наук, Япония
Японцы не хотят раздражать США упоминаниями о Хиросиме, заявил эксперт

Эксперт: японцы помнят о вине США в бомбардировках, но не хотят раздражать патрона

© AP PhotoХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo
Хиросима после американской атомной бомбардировки. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Токио никогда не забудет о трагических ядерных бомбардировках Вашингтоном японских городов Хиросима и Нагасаки, но не заявляет об этом, следуя внешнеполитическому курсу Белого дома, заявил РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.
Траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки проходят сегодня в японском Нагасаки в усеченном формате, в ходе выступления, как это было и на церемонии в Хиросиме, ни мэр города, ни премьер-министр Японии не упомянули о том, что бомбардировку японских городов осуществили США, зато выступили с критикой России.
Люди у Купола Гэмбаку во время мероприятий в память о жертвах катастрофы в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
В США объяснили, почему Япония не называет виновника атомных бомбардировок
Вчера, 03:10
"Неправильно было бы говорить, что японцы, особенно молодое поколение, уже забыли, кто сбросил атомную бомбу или путают эти вещи или обвиняют СССР. Японцы, конечно, прекрасно понимают, кто виноват, они этого никогда не забудут. Тем более, что до сих пор в Японии еще живы люди, ставшие жертвами бомбардировки. Токио понимает, что от американцев нельзя ждать извинений за это варварское действие", - сказал эксперт.
По его словам, в японских СМИ и заявлениях политиков превалируют такие выражения, как "атомная бомба, сброшенная на Хиросиму" или "атомная бомбардировка Нагасаки", потому что Токио старается следовать внешнеполитическому курсу Вашингтона и "не раздражать своего патрона".
Он обратил внимание на то, что безоговорочно курсу Вашингтона следует и проамериканский генсек ООН Антониу Гутерреш, который не упоминает о вине США в своих выступлениях, хотя "первый должен громогласно говорить об этом".
Как отметил эксперт, Япония пытается использовать факт бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, чтобы показать трагические последствия ядерной катастрофы и оказать давление на Россию, действия которой якобы могут повлечь аналогичную ситуацию на Украине, тогда как в обоих ситуациях участие Вашингтона замалчивается.
Вместе с тем с историей ядерной трагедии прекрасно знаком и действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, уроженец Хиросимы, отметил он.
Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме, произошедшей 6 августа.
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Япония вспоминает трагедию Хиросимы в 78-ю годовщину со дня бомбардировки
6 августа, 00:31
 
В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)Антониу ГутеррешФумио КисидаВторая мировая война (1939-1945)ООНРоссийская академия наукЯпония
 
 
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