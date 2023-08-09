https://ria.ru/20230809/vzryv-1889141479.html

В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва

В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва - РИА Новости, 09.08.2023

В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва

Режим ЧС введен на территории подмосковного Сергиева Посада после взрыва в среду утром для защиты граждан, имущества и окружающей среды, сообщила заместитель... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:13

2023-08-09T18:13

2023-08-09T22:47

происшествия

сергиев посад

андрей воробьев

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории подмосковного Сергиева Посада после взрыва в среду утром для защиты граждан, имущества и окружающей среды, сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба КЧС . "В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС", - заявила Ероханова, слова которой цитирует пресс-служба Сергиево-Посадского городского округа в своем официальном Telegram-канале.Как указывает администрация со слов Ерохановой, введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Согласно последним данным, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них - в реанимации, 26 обратились в травмпункт. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889120807.html

сергиев посад

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