Рейтинг@Mail.ru
В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 09.08.2023 (обновлено: 22:47 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889141479.html
В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва
В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва - РИА Новости, 09.08.2023
В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва
Режим ЧС введен на территории подмосковного Сергиева Посада после взрыва в среду утром для защиты граждан, имущества и окружающей среды, сообщила заместитель... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:13
2023-08-09T22:47
происшествия
сергиев посад
андрей воробьев
взрыв на складе в сергиевом посаде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889100807_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5998538a3a25292475cabbad4f197190.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории подмосковного Сергиева Посада после взрыва в среду утром для защиты граждан, имущества и окружающей среды, сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба КЧС . "В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС", - заявила Ероханова, слова которой цитирует пресс-служба Сергиево-Посадского городского округа в своем официальном Telegram-канале.Как указывает администрация со слов Ерохановой, введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Согласно последним данным, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них - в реанимации, 26 обратились в травмпункт. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889120807.html
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889100807_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d9c5127492e295eccfbbcf4e83516d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергиев посад, андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Сергиев Посад, Андрей Воробьев, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва

МЧС: в Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС для защиты граждан после взрыва утром

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМЧС России у завода в Сергиевом Посаде
МЧС России у завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
МЧС России у завода в Сергиевом Посаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории подмосковного Сергиева Посада после взрыва в среду утром для защиты граждан, имущества и окружающей среды, сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба КЧС .
"В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС", - заявила Ероханова, слова которой цитирует пресс-служба Сергиево-Посадского городского округа в своем официальном Telegram-канале.
Как указывает администрация со слов Ерохановой, введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Согласно последним данным, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них - в реанимации, 26 обратились в травмпункт. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Разбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 38 многоквартирных домов
Вчера, 16:45
 
ПроисшествияСергиев ПосадАндрей ВоробьевВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала