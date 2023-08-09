https://ria.ru/20230809/vzryv-1889141479.html
В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва
В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва - РИА Новости, 09.08.2023
В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва
Режим ЧС введен на территории подмосковного Сергиева Посада после взрыва в среду утром для защиты граждан, имущества и окружающей среды, сообщила заместитель... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:13
2023-08-09T18:13
2023-08-09T22:47
происшествия
сергиев посад
андрей воробьев
взрыв на складе в сергиевом посаде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889100807_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5998538a3a25292475cabbad4f197190.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории подмосковного Сергиева Посада после взрыва в среду утром для защиты граждан, имущества и окружающей среды, сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба КЧС . "В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС", - заявила Ероханова, слова которой цитирует пресс-служба Сергиево-Посадского городского округа в своем официальном Telegram-канале.Как указывает администрация со слов Ерохановой, введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Согласно последним данным, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них - в реанимации, 26 обратились в травмпункт. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889120807.html
сергиев посад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889100807_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d9c5127492e295eccfbbcf4e83516d6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергиев посад, андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Сергиев Посад, Андрей Воробьев, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после утреннего взрыва
МЧС: в Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС для защиты граждан после взрыва утром