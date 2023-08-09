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Воробьев: в цеху Сергиева Посада, где прогремел взрыв, начиняли пиротехнику - РИА Новости, 09.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:35 09.08.2023 (обновлено: 17:38 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889100128.html
Воробьев: в цеху Сергиева Посада, где прогремел взрыв, начиняли пиротехнику
Воробьев: в цеху Сергиева Посада, где прогремел взрыв, начиняли пиротехнику - РИА Новости, 09.08.2023
Воробьев: в цеху Сергиева Посада, где прогремел взрыв, начиняли пиротехнику
Под завалами в Сергиевом Посаде после взрыва могут находиться люди, списки работников сверяются, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:35
2023-08-09T17:38
происшествия
андрей воробьев
взрыв на складе в сергиевом посаде
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Под завалами в Сергиевом Посаде после взрыва могут находиться люди, списки работников сверяются, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Есть список тех, кто выходит на смену… Соответственно, взяли списки, посмотрели тех, кто работал, вышел на смену, и тех, кто обратился за медицинской помощью... Под завалами, как мне сообщили, могут находиться люди", - отметил Воробьев в эфире канала "Россия 24" в ходе прямого включения с места событий. При этом не исключил, что "эти люди могли и в том числе просто уйти раньше". Также губернатор добавил, что в цеху, где прогремел взрыв, производили мощную пиротехнику. "Мне доложили, что пиротехнику там производили, именно начиняли. И это весьма мощная пиротехника…" - сказал Воробьев. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20230809/sergiev-posad-1889082088.html
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происшествия, андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Андрей Воробьев, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Новости Подмосковья
Воробьев: в цеху Сергиева Посада, где прогремел взрыв, начиняли пиротехнику

Воробьеву доложили, что в цеху Сергиева Посада, где прогремел взрыв, начиняли пиротехнику

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. 9 августа 2023
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. 9 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. 9 августа 2023
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Под завалами в Сергиевом Посаде после взрыва могут находиться люди, списки работников сверяются, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Есть список тех, кто выходит на смену… Соответственно, взяли списки, посмотрели тех, кто работал, вышел на смену, и тех, кто обратился за медицинской помощью... Под завалами, как мне сообщили, могут находиться люди", - отметил Воробьев в эфире канала "Россия 24" в ходе прямого включения с места событий. При этом не исключил, что "эти люди могли и в том числе просто уйти раньше".
Также губернатор добавил, что в цеху, где прогремел взрыв, производили мощную пиротехнику.
"Мне доложили, что пиротехнику там производили, именно начиняли. И это весьма мощная пиротехника…" - сказал Воробьев.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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