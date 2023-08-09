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Воробьев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде

Воробьев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023

Воробьев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде

Оперативные службы разбираются, что это было, но взрыв был на складе пиротехники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя ситуацию... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:32

2023-08-09T14:32

2023-08-09T15:45

происшествия

московская область (подмосковье)

взрыв на складе в сергиевом посаде

андрей воробьев

сергиев посад

новости подмосковья

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оперативные службы разбираются, что это было, но взрыв был на складе пиротехники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя ситуацию после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. "Что касается взрыва, то был он очень мощный. И сейчас оперативные службы занимаются, расследуют. Я не могу прокомментировать, что это было, потому что журналисты традиционно задают вопрос: это был удар сверху или взрыв внутри – этим занимаются специалисты. Ясно одно, что взрыв был мощнейший, и был он в цехе пиротехники", – сказал Воробьев. Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошёл в среду утром из-за нарушения технологических процессов на складе пиротехники, арендованном сторонней компанией, отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов.

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев, сергиев посад