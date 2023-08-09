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Воробьев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде
Воробьев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
Воробьев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде
Оперативные службы разбираются, что это было, но взрыв был на складе пиротехники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя ситуацию... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:32
2023-08-09T14:32
2023-08-09T15:45
происшествия
московская область (подмосковье)
взрыв на складе в сергиевом посаде
андрей воробьев
сергиев посад
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оперативные службы разбираются, что это было, но взрыв был на складе пиротехники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя ситуацию после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. "Что касается взрыва, то был он очень мощный. И сейчас оперативные службы занимаются, расследуют. Я не могу прокомментировать, что это было, потому что журналисты традиционно задают вопрос: это был удар сверху или взрыв внутри – этим занимаются специалисты. Ясно одно, что взрыв был мощнейший, и был он в цехе пиротехники", – сказал Воробьев. Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошёл в среду утром из-за нарушения технологических процессов на складе пиротехники, арендованном сторонней компанией, отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев, сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Андрей Воробьев, Сергиев Посад, Новости Подмосковья
Воробьев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде
Губернатор Воробьев: следователи выясняют причину взрыва на складе в Сергиевом Посаде