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В Греции возле дома выходцев из бывшего СССР прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.08.2023
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13:47 09.08.2023 (обновлено: 14:42 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889065520.html
В Греции возле дома выходцев из бывшего СССР прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Греции возле дома выходцев из бывшего СССР прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.08.2023
В Греции возле дома выходцев из бывшего СССР прогремел взрыв, сообщили СМИ
В греческом городе Аспропиргос в Аттике прогремел мощный взрыв в районе, где проживают выходцы из бывшего СССР, передает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:47
2023-08-09T14:42
в мире
аттика
греция
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АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости. В греческом городе Аспропиргос в Аттике прогремел мощный взрыв в районе, где проживают выходцы из бывшего СССР, передает греческое общественное телевидение ERT. "Взрыв бомбы произошел в среду в 3:40 возле дома на улице Ирини в районе Горица Аспропиргоса. Мощный взрыв нанес значительный ущерб как внешней стороне дома, так и еще четырем домам, а также десяти припаркованным автомобилям. По информации, в домах проживали выходцы из бывшего СССР", — говорится в сообщении. На место выехали взрывотехники, но не обнаружили остатков взрывного устройства. Это позволяет сделать вывод, что это была бомба большой мощности с медленно горящим запалом и обычным детонатором, добавил телеканал. Сейчас следователи собирают показания соседей и записи с камер наблюдения в этом районе.
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в мире, аттика, греция
В мире, Аттика, Греция
В Греции возле дома выходцев из бывшего СССР прогремел взрыв, сообщили СМИ

ERT: возле дома выходцев из бывшего СССР в Аспропиргосе в Аттике взорвалась мощная бомба

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости. В греческом городе Аспропиргос в Аттике прогремел мощный взрыв в районе, где проживают выходцы из бывшего СССР, передает греческое общественное телевидение ERT.
"Взрыв бомбы произошел в среду в 3:40 возле дома на улице Ирини в районе Горица Аспропиргоса. Мощный взрыв нанес значительный ущерб как внешней стороне дома, так и еще четырем домам, а также десяти припаркованным автомобилям. По информации, в домах проживали выходцы из бывшего СССР", — говорится в сообщении.
На место выехали взрывотехники, но не обнаружили остатков взрывного устройства. Это позволяет сделать вывод, что это была бомба большой мощности с медленно горящим запалом и обычным детонатором, добавил телеканал.
Сейчас следователи собирают показания соседей и записи с камер наблюдения в этом районе.
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