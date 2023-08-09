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В Греции возле дома выходцев из бывшего СССР прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Греции возле дома выходцев из бывшего СССР прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.08.2023
В Греции возле дома выходцев из бывшего СССР прогремел взрыв, сообщили СМИ
В греческом городе Аспропиргос в Аттике прогремел мощный взрыв в районе, где проживают выходцы из бывшего СССР, передает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:47
2023-08-09T13:47
2023-08-09T14:42
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АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости. В греческом городе Аспропиргос в Аттике прогремел мощный взрыв в районе, где проживают выходцы из бывшего СССР, передает греческое общественное телевидение ERT. "Взрыв бомбы произошел в среду в 3:40 возле дома на улице Ирини в районе Горица Аспропиргоса. Мощный взрыв нанес значительный ущерб как внешней стороне дома, так и еще четырем домам, а также десяти припаркованным автомобилям. По информации, в домах проживали выходцы из бывшего СССР", — говорится в сообщении. На место выехали взрывотехники, но не обнаружили остатков взрывного устройства. Это позволяет сделать вывод, что это была бомба большой мощности с медленно горящим запалом и обычным детонатором, добавил телеканал. Сейчас следователи собирают показания соседей и записи с камер наблюдения в этом районе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, аттика, греция
В Греции возле дома выходцев из бывшего СССР прогремел взрыв, сообщили СМИ
ERT: возле дома выходцев из бывшего СССР в Аспропиргосе в Аттике взорвалась мощная бомба
АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости.
В греческом городе Аспропиргос в Аттике прогремел мощный взрыв в районе, где проживают выходцы из бывшего СССР, передает греческое общественное телевидение ERT
.
"Взрыв бомбы произошел в среду в 3:40 возле дома на улице Ирини в районе Горица Аспропиргоса. Мощный взрыв нанес значительный ущерб как внешней стороне дома, так и еще четырем домам, а также десяти припаркованным автомобилям. По информации, в домах проживали выходцы из бывшего СССР", — говорится в сообщении.
На место выехали взрывотехники, но не обнаружили остатков взрывного устройства. Это позволяет сделать вывод, что это была бомба большой мощности с медленно горящим запалом и обычным детонатором, добавил телеканал.
Сейчас следователи собирают показания соседей и записи с камер наблюдения в этом районе.
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