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Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов
Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов - РИА Новости, 09.08.2023
Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов
Разбор завалов в подмосковном Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, может занять минимум 12 часов, заявил журналистам губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:46
2023-08-09T13:46
2023-08-09T13:46
происшествия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Разбор завалов в подмосковном Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, может занять минимум 12 часов, заявил журналистам губернатор области Андрей Воробьев. "Минимум 12 часов займет работа по разбору завалов", - сказал он. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. По данным главы городского округа Дмитрия Акулова, в настоящее время известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов
Воробьев сообщил, что разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Разбор завалов в подмосковном Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, может занять минимум 12 часов, заявил журналистам губернатор области Андрей Воробьев.
"Минимум 12 часов займет работа по разбору завалов", - сказал он.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. По данным главы городского округа Дмитрия Акулова, в настоящее время известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации.
Ростехнадзор объявлял предостережение фирме, на чьем складе прогремел взрыв