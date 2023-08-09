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Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов - РИА Новости, 09.08.2023
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13:46 09.08.2023
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Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов
Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов - РИА Новости, 09.08.2023
Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов
Разбор завалов в подмосковном Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, может занять минимум 12 часов, заявил журналистам губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:46
2023-08-09T13:46
происшествия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Разбор завалов в подмосковном Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, может занять минимум 12 часов, заявил журналистам губернатор области Андрей Воробьев. "Минимум 12 часов займет работа по разбору завалов", - сказал он. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. По данным главы городского округа Дмитрия Акулова, в настоящее время известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов

Воробьев сообщил, что разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСпецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Разбор завалов в подмосковном Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, может занять минимум 12 часов, заявил журналистам губернатор области Андрей Воробьев.
"Минимум 12 часов займет работа по разбору завалов", - сказал он.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. По данным главы городского округа Дмитрия Акулова, в настоящее время известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации.
Автомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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ПроисшествияАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
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