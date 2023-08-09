https://ria.ru/20230809/vzryv-1889064556.html

Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов

Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов - РИА Новости, 09.08.2023

Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов

Разбор завалов в подмосковном Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, может занять минимум 12 часов, заявил журналистам губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:46

2023-08-09T13:46

2023-08-09T13:46

происшествия

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

сергиев посад

взрыв на складе в сергиевом посаде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889062893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce43da16369cbcc774f129fdd3adf4bd.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Разбор завалов в подмосковном Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, может занять минимум 12 часов, заявил журналистам губернатор области Андрей Воробьев. "Минимум 12 часов займет работа по разбору завалов", - сказал он. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. По данным главы городского округа Дмитрия Акулова, в настоящее время известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации.

https://ria.ru/20230809/sklad-1889046663.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде