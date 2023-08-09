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Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2023
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13:38 09.08.2023 (обновлено: 13:40 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889061341.html
Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье
Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2023
Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье
Версия об атаке беспилотником взорвавшегося ангара в Сергиевом Посаде на данный момент оперативными службами не подтверждается, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:38
2023-08-09T13:40
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
андрей воробьев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Версия об атаке беспилотником взорвавшегося ангара в Сергиевом Посаде на данный момент оперативными службами не подтверждается, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев."Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается", - сказал Воробьев.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Глава региона сообщал, что в районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека, 6 в реанимации.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Андрей Воробьев
Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье

Воробьев: оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Сергиевом Посаде

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСпецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Версия об атаке беспилотником взорвавшегося ангара в Сергиевом Посаде на данный момент оперативными службами не подтверждается, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается", - сказал Воробьев.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Глава региона сообщал, что в районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека, 6 в реанимации.
Взрыв в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Воробьев: после взрыва в Сергиевом Посаде под завалами могут быть люди
Вчера, 13:33
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадВзрыв на складе в Сергиевом ПосадеАндрей Воробьев
 
 
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