https://ria.ru/20230809/vzryv-1889061341.html
Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье
Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2023
Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье
Версия об атаке беспилотником взорвавшегося ангара в Сергиевом Посаде на данный момент оперативными службами не подтверждается, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:38
2023-08-09T13:38
2023-08-09T13:40
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
андрей воробьев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Версия об атаке беспилотником взорвавшегося ангара в Сергиевом Посаде на данный момент оперативными службами не подтверждается, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев."Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается", - сказал Воробьев.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Глава региона сообщал, что в районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека, 6 в реанимации.
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889058765.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Андрей Воробьев
Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье
Воробьев: оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Сергиевом Посаде