https://ria.ru/20230809/vzryv-1889061341.html

Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье

Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2023

Оперативные службы не подтвердили версию об атаке БПЛА ангара в Подмосковье

Версия об атаке беспилотником взорвавшегося ангара в Сергиевом Посаде на данный момент оперативными службами не подтверждается, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:38

2023-08-09T13:38

2023-08-09T13:40

происшествия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

взрыв на складе в сергиевом посаде

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Версия об атаке беспилотником взорвавшегося ангара в Сергиевом Посаде на данный момент оперативными службами не подтверждается, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев."Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается", - сказал Воробьев.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Глава региона сообщал, что в районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека, 6 в реанимации.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889058765.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев