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Воробьев: после взрыва в Сергиевом Посаде под завалами могут быть люди

Воробьев: после взрыва в Сергиевом Посаде под завалами могут быть люди - РИА Новости, 09.08.2023

Воробьев: после взрыва в Сергиевом Посаде под завалами могут быть люди

В настоящее время известно, что под завалами в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек, свидетельствует официальный... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:33

2023-08-09T13:33

2023-08-09T13:46

взрыв на складе в сергиевом посаде

сергиев посад

андрей воробьев

госдума рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В настоящее время известно, что под завалами в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек, свидетельствует официальный телеграм-канал губернатора области Андрея Воробьева."Под завалами могут находиться 5 человек. Сейчас на месте взрыва работают 16 бригад скорой и 3 бригады медицины катастроф, подключили и санавиацию", – говорится в сообщении.По данным Воробьева, в больнице усилили бригады экстренной помощи и создали резерв из 40 коек, в том числе 10 реанимационных."В районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека. Шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести", – добавил Воробьев.Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошёл в среду утром из-за нарушения технологических процессов на складе пиротехники, арендованном сторонней компанией, отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов.

https://ria.ru/20230809/pirotekhnika-1889053888.html

сергиев посад

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Взрыв в Сергиевом Посаде Взрыв в Сергиевом Посаде 2023-08-09T13:33 true PT1M21S

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