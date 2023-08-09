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Троице-Сергиева лавра не пострадала при взрыве на заводе - РИА Новости, 09.08.2023
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12:21 09.08.2023 (обновлено: 12:26 09.08.2023)
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Троице-Сергиева лавра не пострадала при взрыве на заводе
Троице-Сергиева лавра не пострадала при взрыве на заводе - РИА Новости, 09.08.2023
Троице-Сергиева лавра не пострадала при взрыве на заводе
Ударная волна после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде ощущалась в Троице-Сергиевой лавре, но повреждений нет, рассказал РИА Новости в монастыре. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:21
2023-08-09T12:26
сергиев посад
свято-троицкая сергиева лавра
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ударная волна после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде ощущалась в Троице-Сергиевой лавре, но повреждений нет, рассказал РИА Новости в монастыре."В лавре нет (повреждений – ред.), вокруг – да. Волну почувствовали, конечно", – сообщил собеседник агентства.На складе пиротехнических изделий, арендованном сторонней компанией на территории Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, утром в среду произошел взрыв. Эпицентр взрыва находился в металлическом ангаре размером 30 на 30 метров, возгорания не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Оптико-механический завод находится на расстоянии около полутора километров от монастыря.
сергиев посад
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сергиев посад, свято-троицкая сергиева лавра, происшествия, московская область (подмосковье)
Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Троице-Сергиева лавра не пострадала при взрыве на заводе

В Троице-Сергиевой лавре сообщили, что взрыв на заводе не нанес повреждений монастырю

© РИА Новости / Прокуратура Московской области | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Стоп-кадр с видео, предоставленного прокуратурой Московской области
Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Стоп-кадр с видео, предоставленного прокуратурой Московской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Прокуратура Московской области
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Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Стоп-кадр с видео, предоставленного прокуратурой Московской области
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ударная волна после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде ощущалась в Троице-Сергиевой лавре, но повреждений нет, рассказал РИА Новости в монастыре.
"В лавре нет (повреждений – ред.), вокруг – да. Волну почувствовали, конечно", – сообщил собеседник агентства.
На складе пиротехнических изделий, арендованном сторонней компанией на территории Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, утром в среду произошел взрыв. Эпицентр взрыва находился в металлическом ангаре размером 30 на 30 метров, возгорания не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Оптико-механический завод находится на расстоянии около полутора километров от монастыря.
 
Сергиев ПосадСвято-Троицкая Сергиева лавраПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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