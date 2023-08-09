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Троице-Сергиева лавра не пострадала при взрыве на заводе

Троице-Сергиева лавра не пострадала при взрыве на заводе - РИА Новости, 09.08.2023

Троице-Сергиева лавра не пострадала при взрыве на заводе

Ударная волна после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде ощущалась в Троице-Сергиевой лавре, но повреждений нет, рассказал РИА Новости в монастыре. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:21

2023-08-09T12:21

2023-08-09T12:26

сергиев посад

свято-троицкая сергиева лавра

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ударная волна после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде ощущалась в Троице-Сергиевой лавре, но повреждений нет, рассказал РИА Новости в монастыре."В лавре нет (повреждений – ред.), вокруг – да. Волну почувствовали, конечно", – сообщил собеседник агентства.На складе пиротехнических изделий, арендованном сторонней компанией на территории Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, утром в среду произошел взрыв. Эпицентр взрыва находился в металлическом ангаре размером 30 на 30 метров, возгорания не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Оптико-механический завод находится на расстоянии около полутора километров от монастыря.

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергиев посад, свято-троицкая сергиева лавра, происшествия, московская область (подмосковье)