https://ria.ru/20230809/vzryv-1889029556.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Запорожья

Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Запорожья - РИА Новости, 09.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Запорожья

Взрыв прогремел в предместье подконтрольного украинским властям города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:15

2023-08-09T12:15

2023-08-09T12:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в предместье подконтрольного украинским властям города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале. "Сообщают о взрыве в предместье Запорожья. В регионе воздушная тревога", - говорится в сообщении издания. В подконтрольной Киеву части Запорожской области на данный момент объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230808/vzryvy-1888953738.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, запорожье, запорожская область, ситуация в днр и лнр