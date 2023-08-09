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МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023

МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Двадцать пять человек, по уточненной информации, обратились за медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:08

2023-08-09T12:08

2023-08-09T12:11

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек, по уточненной информации, обратились за медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."За медицинской помощью обратились 25 человек, двое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ангаре проводится тушение очагов пожара на общей площади 50 квадратных метров.

https://ria.ru/20230808/vzryv-1888861575.html

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)