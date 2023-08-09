https://ria.ru/20230809/vzryv-1889027988.html
МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Двадцать пять человек, по уточненной информации, обратились за медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:08
2023-08-09T12:08
2023-08-09T12:11
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889026199_0:87:720:492_1920x0_80_0_0_5ab567d4dd3d801770fb9ee1767e480f.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек, по уточненной информации, обратились за медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."За медицинской помощью обратились 25 человек, двое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ангаре проводится тушение очагов пожара на общей площади 50 квадратных метров.
https://ria.ru/20230808/vzryv-1888861575.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889026199_0:70:720:610_1920x0_80_0_0_59f5bdd9dce855989530c0d8afeedc24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
МЧС: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, из них двое госпитализированы