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МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
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12:08 09.08.2023 (обновлено: 12:11 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889027988.html
МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Двадцать пять человек, по уточненной информации, обратились за медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:08
2023-08-09T12:11
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек, по уточненной информации, обратились за медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."За медицинской помощью обратились 25 человек, двое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ангаре проводится тушение очагов пожара на общей площади 50 квадратных метров.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

МЧС: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, из них двое госпитализированы

© РИА Новости / Валерия Кузнецова | Перейти в медиабанкДым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео
Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Валерия Кузнецова
Перейти в медиабанк
Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек, по уточненной информации, обратились за медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"За медицинской помощью обратились 25 человек, двое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ангаре проводится тушение очагов пожара на общей площади 50 квадратных метров.
Башкирская содовая компания - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В цехе Башкирской содовой компании прогремел взрыв
8 августа, 14:54
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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