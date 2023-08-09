https://ria.ru/20230809/vzryv-1889024717.html

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на складе пиротехники

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на складе пиротехники - РИА Новости, 09.08.2023

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на складе пиротехники

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники, сообщила прокуратура Московской области в телеграм-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:55

2023-08-09T11:55

2023-08-09T12:52

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники, сообщила прокуратура Московской области в телеграм-канале."По предварительным данным, сегодня на территории предприятия <...> произошел взрыв на складе пиротехнических изделий. Информация о количестве пострадавших уточняется", — говорится в публикации.Как сообщил депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому округу Сергей Пахомов, склад арендовала сторонняя компания. Причиной детонации стало нарушение технологических процессов.В пресс-службе МЧС РИА Новости рассказали, что пострадали 25 человек, двоих госпитализировали. В ангаре тушат очаги пожара на общей площади 50 квадратных метров.В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев со ссылкой на экстренные службы сообщил, что пострадал 31 человек, "среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации". Еще 12 пострадавших направили в травмпункт, всего в больницу доставили 19 человек, им оказывают помощь.Людей из всех зданий завода вывели, также эвакуировали ближайший детский сад.Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в своем телеграм-канале написал о 35 пострадавших, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.Как отметил Воробьев, взрывом выбило стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, частично поврежден спорткомплекс "Луч". Губернатор пообещал помощь жильцам пострадавших квартир.Как указано на сайте завода, АО "ЗОМЗ" — ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В списке выпускаемой продукции офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.

https://ria.ru/20230809/zavod-1889030260.html

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье)