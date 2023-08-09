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Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на складе пиротехники
Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на складе пиротехники - РИА Новости, 09.08.2023
Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на складе пиротехники
Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники, сообщила прокуратура Московской области в телеграм-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:55
2023-08-09T11:55
2023-08-09T12:52
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники, сообщила прокуратура Московской области в телеграм-канале."По предварительным данным, сегодня на территории предприятия <...> произошел взрыв на складе пиротехнических изделий. Информация о количестве пострадавших уточняется", — говорится в публикации.Как сообщил депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому округу Сергей Пахомов, склад арендовала сторонняя компания. Причиной детонации стало нарушение технологических процессов.В пресс-службе МЧС РИА Новости рассказали, что пострадали 25 человек, двоих госпитализировали. В ангаре тушат очаги пожара на общей площади 50 квадратных метров.В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев со ссылкой на экстренные службы сообщил, что пострадал 31 человек, "среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации". Еще 12 пострадавших направили в травмпункт, всего в больницу доставили 19 человек, им оказывают помощь.Людей из всех зданий завода вывели, также эвакуировали ближайший детский сад.Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в своем телеграм-канале написал о 35 пострадавших, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.Как отметил Воробьев, взрывом выбило стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, частично поврежден спорткомплекс "Луч". Губернатор пообещал помощь жильцам пострадавших квартир.Как указано на сайте завода, АО "ЗОМЗ" — ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В списке выпускаемой продукции офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.
https://ria.ru/20230809/zavod-1889030260.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на складе пиротехники
Прокуратура: взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на складе пиротехники
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники, сообщила прокуратура Московской области в телеграм-канале
.
"По предварительным данным, сегодня на территории предприятия <...> произошел взрыв на складе пиротехнических изделий. Информация о количестве пострадавших уточняется", — говорится в публикации.
Как сообщил
депутат Госдумы
по Сергиево-Посадскому округу Сергей Пахомов
, склад арендовала сторонняя компания. Причиной детонации стало нарушение технологических процессов.
В пресс-службе МЧС
РИА Новости рассказали, что пострадали 25 человек, двоих госпитализировали. В ангаре тушат очаги пожара на общей площади 50 квадратных метров.
В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев
со ссылкой на экстренные службы сообщил
, что пострадал 31 человек, "среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации". Еще 12 пострадавших направили в травмпункт, всего в больницу доставили 19 человек, им оказывают помощь.
Людей из всех зданий завода вывели, также эвакуировали ближайший детский сад.
Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в своем телеграм-канале
написал о 35 пострадавших, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
Как отметил Воробьев, взрывом выбило стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, частично поврежден спорткомплекс "Луч". Губернатор пообещал помощь жильцам пострадавших квартир.
Как указано на сайте завода, АО "ЗОМЗ" — ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В списке выпускаемой продукции офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.
Загорский оптико-механический завод