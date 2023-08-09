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Власти сообщили о первой жертве взрывов в порту турецкого Дериндже

Власти сообщили о первой жертве взрывов в порту турецкого Дериндже - РИА Новости, 09.08.2023

Власти сообщили о первой жертве взрывов в порту турецкого Дериндже

Госпитализированный после взрыва в элеваторах в турецком порту Дериндже мужчина скончался в среду, сообщил мэр города Коджаэли Тахин Бююкакын. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:43

2023-08-09T11:43

2023-08-09T11:43

в мире

коджаэли (провинция)

турция

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СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Госпитализированный после взрыва в элеваторах в турецком порту Дериндже мужчина скончался в среду, сообщил мэр города Коджаэли Тахин Бююкакын. "Выражаю соболезнования семье скончавшегося Экрема Калкана, который был госпитализирован после взрыва в элеваторах Турецкого зернового совета", - написал Бююкакын в соцсети X. Калкан был госпитализирован после взрыва в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек. Турецкие власти считают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже слабой, сообщил ранее глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал.

https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888660663.html

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Момент взрыва в турецком порту Дериндже Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO). 2023-08-09T11:43 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, коджаэли (провинция), турция