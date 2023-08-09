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В Госдуме предложили восстановить возврат валютной выручки в Россию - РИА Новости, 09.08.2023
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15:42 09.08.2023 (обновлено: 21:07 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vyruchka-1889102408.html
В Госдуме предложили восстановить возврат валютной выручки в Россию
В Госдуме предложили восстановить возврат валютной выручки в Россию - РИА Новости, 09.08.2023
В Госдуме предложили восстановить возврат валютной выручки в Россию
Вице-спикер ГД от "Справедливой России – За правду" Александр Бабаков предложил восстановить возврат валютной выручки в страну и валютный контроль, укрепив... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:42
2023-08-09T21:07
экономика
госдума рф
александр бабаков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Справедливой России – За правду" Александр Бабаков предложил восстановить возврат валютной выручки в страну и валютный контроль, укрепив рубль. Политик отметил, что рубль в последние дни проходил отметку в 97 рублей за доллар, что объяснялось "ухудшением внешнеторгового баланса". "Все промышленники и эксперты вторят нам и говорят, что необходимо предпринять ряд срочных действий прямо сейчас: незамедлительно восстановить валютный контроль, восстановить возврат валютной выручки в страну, укрепить рубль и позволить всей нормальной части экономики, реальному сектору рассчитывать на стабильный курс рубля в узком коридоре минимум полтора-два года", - заявил Бабаков РИА Новости. По его словам, инфляционные риски должны сниматься расширением кредитования реального сектора при снижении ключевой ставки, снижении залоговых требований и росте проектного, беззалогового финансирования. "Чтобы росло производство товаров, сейчас придушенное дорогим и малодоступным из-за залогов финансированием… Наконец, бюджетные расходы должны вырасти, и покрываться ростом госдолга, но только через ОФЗ (облигации федерального займа) с госбанками и только на особых условиях полного возврата процентов по таким новым ОФЗ в бюджет как 100% акционеру банков, в этом участвующих", - добавил Бабаков.
https://ria.ru/20230206/valyuta-1850079330.html
РИА Новости
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экономика, госдума рф, александр бабаков
Экономика, Госдума РФ, Александр Бабаков
В Госдуме предложили восстановить возврат валютной выручки в Россию

Бабаков предложил восстановить возврат валютной выручки в РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы в Москве
Здание Государственной думы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Справедливой России – За правду" Александр Бабаков предложил восстановить возврат валютной выручки в страну и валютный контроль, укрепив рубль.
Политик отметил, что рубль в последние дни проходил отметку в 97 рублей за доллар, что объяснялось "ухудшением внешнеторгового баланса".
«
"Все промышленники и эксперты вторят нам и говорят, что необходимо предпринять ряд срочных действий прямо сейчас: незамедлительно восстановить валютный контроль, восстановить возврат валютной выручки в страну, укрепить рубль и позволить всей нормальной части экономики, реальному сектору рассчитывать на стабильный курс рубля в узком коридоре минимум полтора-два года", - заявил Бабаков РИА Новости.
По его словам, инфляционные риски должны сниматься расширением кредитования реального сектора при снижении ключевой ставки, снижении залоговых требований и росте проектного, беззалогового финансирования.
"Чтобы росло производство товаров, сейчас придушенное дорогим и малодоступным из-за залогов финансированием… Наконец, бюджетные расходы должны вырасти, и покрываться ростом госдолга, но только через ОФЗ (облигации федерального займа) с госбанками и только на особых условиях полного возврата процентов по таким новым ОФЗ в бюджет как 100% акционеру банков, в этом участвующих", - добавил Бабаков.
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ЭкономикаГосдума РФАлександр Бабаков
 
 
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