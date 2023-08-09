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Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя - РИА Новости, 09.08.2023
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14:23 09.08.2023
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Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя
Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя - РИА Новости, 09.08.2023
Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя
Власти Тверской области завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, их объем превысил 615 миллионов рублей, доложил президенту РФ Владимиру РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:23
2023-08-09T14:23
россия
общество
игорь руденя
владимир путин
тверская область
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Тверской области завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, их объем превысил 615 миллионов рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Мы завершили все выплаты по мобилизованным, которые были со стороны области. Объем тут у нас составил более 615 миллионов рублей", - сказал Руденя. Он также заявил, что в регионе очень активно работают помогающие фронту волонтеры. "Очень много волонтеров – тех людей, которые даже не имеют отношения к госслужбе, и все с таким рвением, с такой личной ответственностью пытаются посещать места проведения специальной военной операции. Уже отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Это все собирают люди, жители, производственные предприятия, Русская православная церковь", - подчеркнул губернатор. Руденя добавил, что среди волонтеров очень много женщин, причем не только родственниц участников спецоперации.
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россия, общество, игорь руденя, владимир путин, тверская область
Россия, Общество, Игорь Руденя, Владимир Путин, Тверская область
Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя

Руденя: Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным на 615 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Южный сектор специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Тверской области завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, их объем превысил 615 миллионов рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Мы завершили все выплаты по мобилизованным, которые были со стороны области. Объем тут у нас составил более 615 миллионов рублей", - сказал Руденя.
Он также заявил, что в регионе очень активно работают помогающие фронту волонтеры.
"Очень много волонтеров – тех людей, которые даже не имеют отношения к госслужбе, и все с таким рвением, с такой личной ответственностью пытаются посещать места проведения специальной военной операции. Уже отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Это все собирают люди, жители, производственные предприятия, Русская православная церковь", - подчеркнул губернатор.
Руденя добавил, что среди волонтеров очень много женщин, причем не только родственниц участников спецоперации.
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РоссияОбществоИгорь РуденяВладимир ПутинТверская область
 
 
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