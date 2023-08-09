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Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя

Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя - РИА Новости, 09.08.2023

Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя

Власти Тверской области завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, их объем превысил 615 миллионов рублей, доложил президенту РФ Владимиру РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:23

2023-08-09T14:23

2023-08-09T14:23

россия

общество

игорь руденя

владимир путин

тверская область

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Тверской области завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, их объем превысил 615 миллионов рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Мы завершили все выплаты по мобилизованным, которые были со стороны области. Объем тут у нас составил более 615 миллионов рублей", - сказал Руденя. Он также заявил, что в регионе очень активно работают помогающие фронту волонтеры. "Очень много волонтеров – тех людей, которые даже не имеют отношения к госслужбе, и все с таким рвением, с такой личной ответственностью пытаются посещать места проведения специальной военной операции. Уже отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Это все собирают люди, жители, производственные предприятия, Русская православная церковь", - подчеркнул губернатор. Руденя добавил, что среди волонтеров очень много женщин, причем не только родственниц участников спецоперации.

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россия

тверская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, игорь руденя, владимир путин, тверская область