https://ria.ru/20230809/vyplaty-1889074491.html
Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя
Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя - РИА Новости, 09.08.2023
Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя
Власти Тверской области завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, их объем превысил 615 миллионов рублей, доложил президенту РФ Владимиру РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:23
2023-08-09T14:23
2023-08-09T14:23
россия
общество
игорь руденя
владимир путин
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882341221_171:0:2833:1498_1920x0_80_0_0_f21d5f7751b9a7b3b5e67225b5d1db3c.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Тверской области завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, их объем превысил 615 миллионов рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Мы завершили все выплаты по мобилизованным, которые были со стороны области. Объем тут у нас составил более 615 миллионов рублей", - сказал Руденя. Он также заявил, что в регионе очень активно работают помогающие фронту волонтеры. "Очень много волонтеров – тех людей, которые даже не имеют отношения к госслужбе, и все с таким рвением, с такой личной ответственностью пытаются посещать места проведения специальной военной операции. Уже отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Это все собирают люди, жители, производственные предприятия, Русская православная церковь", - подчеркнул губернатор. Руденя добавил, что среди волонтеров очень много женщин, причем не только родственниц участников спецоперации.
https://ria.ru/20230803/dovolstvie-1888015337.html
россия
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882341221_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_6faf0d2a085e13cdc3b8d6d57c73ccee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, игорь руденя, владимир путин, тверская область
Россия, Общество, Игорь Руденя, Владимир Путин, Тверская область
Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным, заявил Руденя
Руденя: Тверская область выполнила объем выплат мобилизованным на 615 миллионов рублей
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Тверской области завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, их объем превысил 615 миллионов рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Мы завершили все выплаты по мобилизованным, которые были со стороны области. Объем тут у нас составил более 615 миллионов рублей", - сказал Руденя.
Он также заявил, что в регионе очень активно работают помогающие фронту волонтеры.
"Очень много волонтеров – тех людей, которые даже не имеют отношения к госслужбе, и все с таким рвением, с такой личной ответственностью пытаются посещать места проведения специальной военной операции. Уже отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Это все собирают люди, жители, производственные предприятия, Русская православная церковь
", - подчеркнул губернатор.
Руденя добавил, что среди волонтеров очень много женщин, причем не только родственниц участников спецоперации.
Медведев заявил о нормализации ситуации с выплатами мобилизованным