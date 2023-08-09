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СМИ: Украина может сыграть решающую роль на выборах в США в 2024 году - РИА Новости, 09.08.2023
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17:33 09.08.2023 (обновлено: 18:00 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vybory-1889130522.html
СМИ: Украина может сыграть решающую роль на выборах в США в 2024 году
СМИ: Украина может сыграть решающую роль на выборах в США в 2024 году - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: Украина может сыграть решающую роль на выборах в США в 2024 году
Украина, вероятно, играет ключевую роль в том, кто выиграет на президентских выборах в США в 2024 году, и от того, кто на них победит, может зависеть исход... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:33
2023-08-09T18:00
в мире
украина
сша
джо байден
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украина, вероятно, играет ключевую роль в том, кто выиграет на президентских выборах в США в 2024 году, и от того, кто на них победит, может зависеть исход конфликта на Украине, пишет издание Newsweek. "Точно так же, как Украина, вероятно, сыграет ключевую роль в том, кто победит на президентских выборах, выборы 2024 года также могут стать определяющим фактором в исходе для Киева вооруженного конфликта", - говорится в материале. Газета также отмечает, что не только президент США Джо Байден и Владимир Зеленский "надеются на определенный результат в 2024 году"."Лидеры в Европе также внимательно следят за выборами, чтобы увидеть, будет ли у них партнер в США при Байдене, или заклятый друг при (экс-президенте США Дональде - ред.) Трампе, или другой кандидат с аналогичной Трампу позицией от Республиканской партии. И ни для кого не секрет, за кого болеет президент России Владимир Путин", - подчеркивает издание.Опросы, как пишет газета, показывают, что изоляционистские тенденции, характерные для Трампа и губернатора Флориды Десантиса, популярны среди избирателей-республиканцев.Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, он также связывал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм.Десантис ранее заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США. По его мнению, Вашингтон должен добиваться мира между Москвой и Киевом. Десантис также отмечал, что США не следует предоставлять Украине такую помощь, которая потребует развертывания американских войск или позволит Украине проводить наступательные операции за пределами своих границ. Отправка истребителей F-16 и ракет большой дальности, по его словам, исключается.Ранее телеканал CNN сообщал, что конфликт на Украине будет определяться внешними факторами, например сменой власти в США, таким образом судьба Киева может оказаться в руках американских избирателей на выборах в 2024 году.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887710779.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп
СМИ: Украина может сыграть решающую роль на выборах в США в 2024 году

Newsweek: Украина может сыграть ключевую роль в том, кто победит на выборах президента США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украина, вероятно, играет ключевую роль в том, кто выиграет на президентских выборах в США в 2024 году, и от того, кто на них победит, может зависеть исход конфликта на Украине, пишет издание Newsweek.
«
"Точно так же, как Украина, вероятно, сыграет ключевую роль в том, кто победит на президентских выборах, выборы 2024 года также могут стать определяющим фактором в исходе для Киева вооруженного конфликта", - говорится в материале.
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Газета также отмечает, что не только президент США Джо Байден и Владимир Зеленский "надеются на определенный результат в 2024 году".
«
"Лидеры в Европе также внимательно следят за выборами, чтобы увидеть, будет ли у них партнер в США при Байдене, или заклятый друг при (экс-президенте США Дональде - ред.) Трампе, или другой кандидат с аналогичной Трампу позицией от Республиканской партии. И ни для кого не секрет, за кого болеет президент России Владимир Путин", - подчеркивает издание.
Опросы, как пишет газета, показывают, что изоляционистские тенденции, характерные для Трампа и губернатора Флориды Десантиса, популярны среди избирателей-республиканцев.
Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, он также связывал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм.
Десантис ранее заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США. По его мнению, Вашингтон должен добиваться мира между Москвой и Киевом. Десантис также отмечал, что США не следует предоставлять Украине такую помощь, которая потребует развертывания американских войск или позволит Украине проводить наступательные операции за пределами своих границ. Отправка истребителей F-16 и ракет большой дальности, по его словам, исключается.
Ранее телеканал CNN сообщал, что конфликт на Украине будет определяться внешними факторами, например сменой власти в США, таким образом судьба Киева может оказаться в руках американских избирателей на выборах в 2024 году.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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