https://ria.ru/20230809/vybory-1889130522.html

СМИ: Украина может сыграть решающую роль на выборах в США в 2024 году

СМИ: Украина может сыграть решающую роль на выборах в США в 2024 году - РИА Новости, 09.08.2023

СМИ: Украина может сыграть решающую роль на выборах в США в 2024 году

Украина, вероятно, играет ключевую роль в том, кто выиграет на президентских выборах в США в 2024 году, и от того, кто на них победит, может зависеть исход... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:33

2023-08-09T17:33

2023-08-09T18:00

в мире

украина

сша

джо байден

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украина, вероятно, играет ключевую роль в том, кто выиграет на президентских выборах в США в 2024 году, и от того, кто на них победит, может зависеть исход конфликта на Украине, пишет издание Newsweek. "Точно так же, как Украина, вероятно, сыграет ключевую роль в том, кто победит на президентских выборах, выборы 2024 года также могут стать определяющим фактором в исходе для Киева вооруженного конфликта", - говорится в материале. Газета также отмечает, что не только президент США Джо Байден и Владимир Зеленский "надеются на определенный результат в 2024 году"."Лидеры в Европе также внимательно следят за выборами, чтобы увидеть, будет ли у них партнер в США при Байдене, или заклятый друг при (экс-президенте США Дональде - ред.) Трампе, или другой кандидат с аналогичной Трампу позицией от Республиканской партии. И ни для кого не секрет, за кого болеет президент России Владимир Путин", - подчеркивает издание.Опросы, как пишет газета, показывают, что изоляционистские тенденции, характерные для Трампа и губернатора Флориды Десантиса, популярны среди избирателей-республиканцев.Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, он также связывал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм.Десантис ранее заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США. По его мнению, Вашингтон должен добиваться мира между Москвой и Киевом. Десантис также отмечал, что США не следует предоставлять Украине такую помощь, которая потребует развертывания американских войск или позволит Украине проводить наступательные операции за пределами своих границ. Отправка истребителей F-16 и ракет большой дальности, по его словам, исключается.Ранее телеканал CNN сообщал, что конфликт на Украине будет определяться внешними факторами, например сменой власти в США, таким образом судьба Киева может оказаться в руках американских избирателей на выборах в 2024 году.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887710779.html

https://ria.ru/20230807/razval-1888499910.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир путин, дональд трамп