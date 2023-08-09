https://ria.ru/20230809/vulkany-1889092278.html

Ученые открыли три новых вулкана на дне Средиземного моря

Ученые открыли три новых вулкана на дне Средиземного моря - РИА Новости, 09.08.2023

Ученые открыли три новых вулкана на дне Средиземного моря

Три новых крупных подводных вулкана были открыты в районе Сицилийского пролива, отделяющего итальянский остров от побережья Туниса, в ходе совместной экспедиции РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:19

2023-08-09T15:19

2023-08-09T15:19

сицилийский пролив

средиземное море

тунис (страна)

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РИМ, 9 авг - РИА Новости. Три новых крупных подводных вулкана были открыты в районе Сицилийского пролива, отделяющего итальянский остров от побережья Туниса, в ходе совместной экспедиции ученых Национального института океанографии и экспериментальной геофизики Триеста (Ogs) и Мальтийского университета, сообщил телеканал Tgcom24. Обнаруженные исследователями вулканы возвышаются на дне Средиземного моря. Высота этих геологических образований достигает 150 метров. Кроме них, в ходе научной экспедиции, которая на борту германского судна "Метеор" работала у берегов Сицилии с 16 июля до 5 августа, были также найдены обломки корабля длиной 110 метров и шириной 17 метров. Они покоятся на глубине около 150 метров вблизи итальянского вулканического острова Линоза. Во время подводных работ ученые также стали свидетелями интересных геотермальных явлений. "Это невероятно, что даже сегодня можно обнаружить новые геологические элементы в таком море, как Средиземное, где на протяжении тысячелетий осуществляется судоходство. Это ясно показывает, насколько еще мало изучены морские глубины даже вблизи берегов", - заявил в этой связи научный сотрудник Ogs Джонатан Форд. Он также подчеркнул, что полученные учеными результаты будут иметь важное практическое значение, в частности, для обеспечения безопасности мореплавания. В 2019 году в ходе предыдущей экспедиции в зоне Сицилийского пролива сотрудники Ogs обнаружили еще несколько неизвестных ранее подводных вулканов.

https://ria.ru/20230805/travma-1888369882.html

сицилийский пролив

средиземное море

тунис (страна)

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сицилийский пролив, средиземное море, тунис (страна)