https://ria.ru/20230809/vuchich-1889071398.html

Все потеряет. В Китае поддержали ультиматум Вучича Зеленскому

Все потеряет. В Китае поддержали ультиматум Вучича Зеленскому - РИА Новости, 09.08.2023

Все потеряет. В Китае поддержали ультиматум Вучича Зеленскому

Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали ультиматум президента Сербии Александра Вучича Украине. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:11

2023-08-09T14:11

2023-08-09T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

сербия

украина

александр вучич

нато

китай

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали ультиматум президента Сербии Александра Вучича Украине.Он заявил, что если Киев признает независимость Косово, то за один день все потеряет: политическое доверие и отношения с Сербией."Если бы Украина была суверенным государством, выполняющим свои обещания, она не стала бы пешкой США в НАТО и не находилась бы в том состоянии разрухи, в котором она находится сегодня", — написал один из комментаторов. "Пусть Украина признает независимость Крыма и новых регионов в составе России", — отметил другой. "Если США захотят, то Украина признает", — поделился мнением еще один пользователь. "Ситуация на фронте для Украины ужасная", — заключили читатели.Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и многие другие государства.

https://ria.ru/20230809/ukraina-1889037030.html

https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1888990753.html

https://ria.ru/20230809/rossiya-1889005243.html

сербия

украина

китай

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в мире, сербия, украина, александр вучич, нато, китай