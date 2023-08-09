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Все потеряет. В Китае поддержали ультиматум Вучича Зеленскому - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 09.08.2023 (обновлено: 14:39 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vuchich-1889071398.html
Все потеряет. В Китае поддержали ультиматум Вучича Зеленскому
Все потеряет. В Китае поддержали ультиматум Вучича Зеленскому - РИА Новости, 09.08.2023
Все потеряет. В Китае поддержали ультиматум Вучича Зеленскому
Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали ультиматум президента Сербии Александра Вучича Украине. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:11
2023-08-09T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
украина
александр вучич
нато
китай
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали ультиматум президента Сербии Александра Вучича Украине.Он заявил, что если Киев признает независимость Косово, то за один день все потеряет: политическое доверие и отношения с Сербией."Если бы Украина была суверенным государством, выполняющим свои обещания, она не стала бы пешкой США в НАТО и не находилась бы в том состоянии разрухи, в котором она находится сегодня", — написал один из комментаторов. "Пусть Украина признает независимость Крыма и новых регионов в составе России", — отметил другой. "Если США захотят, то Украина признает", — поделился мнением еще один пользователь. "Ситуация на фронте для Украины ужасная", — заключили читатели.Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и многие другие государства.
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889037030.html
https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1888990753.html
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в мире, сербия, украина, александр вучич, нато, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Украина, Александр Вучич, НАТО, Китай
Все потеряет. В Китае поддержали ультиматум Вучича Зеленскому

Читатели "Гуанча" поддержали ультиматум президента Сербии Вучича в адрес Зеленского

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали ультиматум президента Сербии Александра Вучича Украине.
Он заявил, что если Киев признает независимость Косово, то за один день все потеряет: политическое доверие и отношения с Сербией.
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"Если бы Украина была суверенным государством, выполняющим свои обещания, она не стала бы пешкой США в НАТО и не находилась бы в том состоянии разрухи, в котором она находится сегодня", — написал один из комментаторов.

"Пусть Украина признает независимость Крыма и новых регионов в составе России", — отметил другой.
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"Если США захотят, то Украина признает", — поделился мнением еще один пользователь.
«
"Ситуация на фронте для Украины ужасная", — заключили читатели.
Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и многие другие государства.
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