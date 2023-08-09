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"Меньше недели". В США сообщили ВСУ плохие новости
"Меньше недели". В США сообщили ВСУ плохие новости - РИА Новости, 09.08.2023
"Меньше недели". В США сообщили ВСУ плохие новости
Россия перехватила инициативу на передовой после разгрома контрнаступления украинских войск, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T21:20
2023-08-09T21:20
2023-08-09T22:36
специальная военная операция на украине
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скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия перехватила инициативу на передовой после разгрома контрнаступления украинских войск, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Контрнаступление ВСУ провалилось, украинцы трагически умирают. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход", — отметил он.По словам военного, украинские войска продолжают попытки продвинуться, но пока даже не приблизились к первой линии российской обороны. Риттер обратил внимание, что сейчас Москва постепенно начинает переходить в наступление на разных направлениях."Украинцы потратили целое лето, чтобы продвинуться на сто-триста метров. Россия менее чем за неделю продвинулась на одиннадцать километров в направлении Харькова", — резюмировал разведчик.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Меньше недели". В США сообщили ВСУ плохие новости
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия перехватила инициативу на передовой