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"Меньше недели". В США сообщили ВСУ плохие новости - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 09.08.2023 (обновлено: 22:36 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vsu-1889169010.html
"Меньше недели". В США сообщили ВСУ плохие новости
"Меньше недели". В США сообщили ВСУ плохие новости - РИА Новости, 09.08.2023
"Меньше недели". В США сообщили ВСУ плохие новости
Россия перехватила инициативу на передовой после разгрома контрнаступления украинских войск, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T21:20
2023-08-09T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
украина
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия перехватила инициативу на передовой после разгрома контрнаступления украинских войск, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Контрнаступление ВСУ провалилось, украинцы трагически умирают. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход", — отметил он.По словам военного, украинские войска продолжают попытки продвинуться, но пока даже не приблизились к первой линии российской обороны. Риттер обратил внимание, что сейчас Москва постепенно начинает переходить в наступление на разных направлениях.&quot;Украинцы потратили целое лето, чтобы продвинуться на сто-триста метров. Россия менее чем за неделю продвинулась на одиннадцать километров в направлении Харькова&quot;, — резюмировал разведчик.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230809/goroda-1889163107.html
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в мире, россия, москва, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Меньше недели". В США сообщили ВСУ плохие новости

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия перехватила инициативу на передовой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия перехватила инициативу на передовой после разгрома контрнаступления украинских войск, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Контрнаступление ВСУ провалилось, украинцы трагически умирают. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход", — отметил он.
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По словам военного, украинские войска продолжают попытки продвинуться, но пока даже не приблизились к первой линии российской обороны. Риттер обратил внимание, что сейчас Москва постепенно начинает переходить в наступление на разных направлениях.
«

"Украинцы потратили целое лето, чтобы продвинуться на сто-триста метров. Россия менее чем за неделю продвинулась на одиннадцать километров в направлении Харькова", — резюмировал разведчик.

Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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