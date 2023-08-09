https://ria.ru/20230809/vsu-1889147181.html
На Украине вернут доплаты военным
На Украине вернут доплаты военным - РИА Новости, 09.08.2023
На Украине вернут доплаты военным
Правительство Украины приняло постановление, нормирующее вопрос ежемесячных доплат для военных, сотрудников правоохранительных органов и спасателей, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:49
2023-08-09T18:49
2023-08-09T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Правительство Украины приняло постановление, нормирующее вопрос ежемесячных доплат для военных, сотрудников правоохранительных органов и спасателей, сообщил в среду в своем телеграм-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Тридцатого июня депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщал, что Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий возвращение выплат украинским военнослужащим, служащим в тылу в размере 30 тысяч гривен (815 долларов), но фиксирующий отпуска и выплаты для курсантов и срочников. "Сегодня на внеочередном заседании правительства приняли постановление, которое нормирует вопрос справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей", - написал Шмыгаль. Так, на время действия военного положения, пишет Шмыгаль, размер доплат составит 30 тысяч гривен (815 долларов) ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты составят 50 тысяч гривен (1,3 тысячи долларов), для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях — 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов). По словам премьера, также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тысяч гривен (162 доллара) и 2,35 тысяч гривен (63 доллара) соответственно. В апреле Верховная рада проголосовала за дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен (815 долларов) всем военнослужащим, сотрудникам полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые служат в тылу. Позднее на сайте Рады было зарегистрировано блокирующее постановление по законопроекту о возвращении доплаты военным в размере 815 долларов. Кабинет министров Украины 28 февраля 2022 года утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 тысяч гривен или 30 тысяч гривен (2,72 тысячи или 815 долларов соответственно) в месяц.
https://ria.ru/20230809/vsu-1889125726.html
https://ria.ru/20230805/plennyy-1888306846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине вернут доплаты военным
Правительство Украины вернет доплаты военным, отмененные 30 июня решением Зеленского
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости.
Правительство Украины приняло постановление, нормирующее вопрос ежемесячных доплат для военных, сотрудников правоохранительных органов и спасателей, сообщил в среду в своем телеграм-канале
премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Тридцатого июня депутат Верховной рады
Украины Ярослав Железняк сообщал, что Владимир Зеленский
подписал закон, отменяющий возвращение выплат украинским военнослужащим, служащим в тылу в размере 30 тысяч гривен (815 долларов), но фиксирующий отпуска и выплаты для курсантов и срочников.
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"Сегодня на внеочередном заседании правительства приняли постановление, которое нормирует вопрос справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей", - написал Шмыгаль.
Так, на время действия военного положения, пишет Шмыгаль, размер доплат составит 30 тысяч гривен (815 долларов) ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты составят 50 тысяч гривен (1,3 тысячи долларов), для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях — 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов). По словам премьера, также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тысяч гривен (162 доллара) и 2,35 тысяч гривен (63 доллара) соответственно.
В апреле Верховная рада проголосовала за дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен (815 долларов) всем военнослужащим, сотрудникам полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые служат в тылу. Позднее на сайте Рады было зарегистрировано блокирующее постановление по законопроекту о возвращении доплаты военным в размере 815 долларов. Кабинет министров Украины 28 февраля 2022 года утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 тысяч гривен или 30 тысяч гривен (2,72 тысячи или 815 долларов соответственно) в месяц.
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