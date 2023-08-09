https://ria.ru/20230809/vsu-1889147181.html

На Украине вернут доплаты военным

На Украине вернут доплаты военным - РИА Новости, 09.08.2023

На Украине вернут доплаты военным

Правительство Украины приняло постановление, нормирующее вопрос ежемесячных доплат для военных, сотрудников правоохранительных органов и спасателей, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:49

2023-08-09T18:49

2023-08-09T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Правительство Украины приняло постановление, нормирующее вопрос ежемесячных доплат для военных, сотрудников правоохранительных органов и спасателей, сообщил в среду в своем телеграм-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Тридцатого июня депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщал, что Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий возвращение выплат украинским военнослужащим, служащим в тылу в размере 30 тысяч гривен (815 долларов), но фиксирующий отпуска и выплаты для курсантов и срочников. "Сегодня на внеочередном заседании правительства приняли постановление, которое нормирует вопрос справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей", - написал Шмыгаль. Так, на время действия военного положения, пишет Шмыгаль, размер доплат составит 30 тысяч гривен (815 долларов) ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты составят 50 тысяч гривен (1,3 тысячи долларов), для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях — 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов). По словам премьера, также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тысяч гривен (162 доллара) и 2,35 тысяч гривен (63 доллара) соответственно. В апреле Верховная рада проголосовала за дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен (815 долларов) всем военнослужащим, сотрудникам полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые служат в тылу. Позднее на сайте Рады было зарегистрировано блокирующее постановление по законопроекту о возвращении доплаты военным в размере 815 долларов. Кабинет министров Украины 28 февраля 2022 года утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 тысяч гривен или 30 тысяч гривен (2,72 тысячи или 815 долларов соответственно) в месяц.

https://ria.ru/20230809/vsu-1889125726.html

https://ria.ru/20230805/plennyy-1888306846.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр