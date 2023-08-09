https://ria.ru/20230809/vsu-1889090693.html

Немецкий журналист узнал о главном страхе Киева, связанном с Путиным

Немецкий журналист узнал о главном страхе Киева, связанном с Путиным - РИА Новости, 09.08.2023

Немецкий журналист узнал о главном страхе Киева, связанном с Путиным

Украинские власти опасаются, что вскоре им придется пойти на переговоры с Россией, заявил журналист BILD Пауль Ронцхаймер. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:15

2023-08-09T15:15

2023-08-09T16:13

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украина

владимир путин

вооруженные силы украины

bild

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинские власти опасаются, что вскоре им придется пойти на переговоры с Россией, заявил журналист BILD Пауль Ронцхаймер."Киев боится, что в какой-то момент партнеры могут сказать: "Вы не добились никакого прогресса — есть ли смысл продолжать борьбу?" И начнут подталкивать к скорому завершению конфликта уже на любых условиях", — пояснил он.По словам Ронцхаймера, если Россия продолжит успешно отражать все атаки войск противника, то дипломатическое давление на Украину только усилится.Кроме того, о проблемах на фронте говорят сами бойцы ВСУ, добавил корреспондент."Я был удивлен тем, как много солдат честно признались, что ожидали лучшего (от контрнаступления. — Прим. ред.)", — сказал он.Западные страны отвернутся от Украины, если ее армия не совершит крупный прорыв, и киевские власти это прекрасно понимают, резюмировал журналист.С 4 июня началось обещанное контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном участке фронта.

https://ria.ru/20230809/ukraina-1889083342.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, bild, нато