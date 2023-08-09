https://ria.ru/20230809/vsu-1889090693.html
Немецкий журналист узнал о главном страхе Киева, связанном с Путиным
Немецкий журналист узнал о главном страхе Киева, связанном с Путиным - РИА Новости, 09.08.2023
Немецкий журналист узнал о главном страхе Киева, связанном с Путиным
Украинские власти опасаются, что вскоре им придется пойти на переговоры с Россией, заявил журналист BILD Пауль Ронцхаймер. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:15
2023-08-09T15:15
2023-08-09T16:13
в мире
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
bild
нато
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d014ad168fccda2a8510c2b7db22f1c3.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинские власти опасаются, что вскоре им придется пойти на переговоры с Россией, заявил журналист BILD Пауль Ронцхаймер."Киев боится, что в какой-то момент партнеры могут сказать: "Вы не добились никакого прогресса — есть ли смысл продолжать борьбу?" И начнут подталкивать к скорому завершению конфликта уже на любых условиях", — пояснил он.По словам Ронцхаймера, если Россия продолжит успешно отражать все атаки войск противника, то дипломатическое давление на Украину только усилится.Кроме того, о проблемах на фронте говорят сами бойцы ВСУ, добавил корреспондент."Я был удивлен тем, как много солдат честно признались, что ожидали лучшего (от контрнаступления. — Прим. ред.)", — сказал он.Западные страны отвернутся от Украины, если ее армия не совершит крупный прорыв, и киевские власти это прекрасно понимают, резюмировал журналист.С 4 июня началось обещанное контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном участке фронта.
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889083342.html
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d0fc17b4908bbbd08a00ea92e255f57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, bild, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Bild, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Немецкий журналист узнал о главном страхе Киева, связанном с Путиным
Журналист Bild Ронцхаймер: Киев могут принудить к переговорам с Москвой после провала ВСУ
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Украинские власти опасаются, что вскоре им придется пойти на переговоры с Россией, заявил журналист BILD
Пауль Ронцхаймер.
"Киев боится, что в какой-то момент партнеры могут сказать: "Вы не добились никакого прогресса — есть ли смысл продолжать борьбу?" И начнут подталкивать к скорому завершению конфликта уже на любых условиях", — пояснил он.
Вглубь на 300 километров. Зеленскому доложили о новом ударе по Украине
По словам Ронцхаймера, если Россия продолжит успешно отражать все атаки войск противника, то дипломатическое давление на Украину только усилится.
Кроме того, о проблемах на фронте говорят сами бойцы ВСУ, добавил корреспондент.
"Я был удивлен тем, как много солдат честно признались, что ожидали лучшего (от контрнаступления. — Прим. ред.)", — сказал он.
Западные страны отвернутся от Украины, если ее армия не совершит крупный прорыв, и киевские власти это прекрасно понимают, резюмировал журналист.
С 4 июня началось обещанное контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском
направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой. Тем не менее они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном участке фронта.
Нашли крайнего. Запад решил отомстить Украине за провал контрнаступления