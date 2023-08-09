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Зеленский провел спецсовещание из-за медленного наступления ВСУ - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 09.08.2023 (обновлено: 16:21 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vsu-1889067921.html
Зеленский провел спецсовещание из-за медленного наступления ВСУ
Зеленский провел спецсовещание из-за медленного наступления ВСУ - РИА Новости, 09.08.2023
Зеленский провел спецсовещание из-за медленного наступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел ставку в специальном формате по теме контрнаступления ВСУ. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:57
2023-08-09T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел ставку в специальном формате по теме контрнаступления ВСУ. "Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым", — написал он. По словам Зеленского, на ставке были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Сухопутными войсками Александра Сырского и оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, а также начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Как передавал сегодня телеканал CNN, и на Украине, и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Телеканал привел мнение неназванного высокопоставленного западного дипломата, по словам которого, хотя у Киева есть возможность добиться прогресса, "крайне маловероятно", что это изменит баланс сил в ближайшие недели. Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий. По словам Путина, Киеву не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников. По информации Минобороны, за два месяца контрнаступления украинские войска потеряли не менее 43 тысяч человек и почти пять тысяч единиц техники, в том числе десятки немецких танков Leopard и американских БМП Bradley.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888875539.html
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский провел спецсовещание из-за медленного наступления ВСУ

Зеленский провел спецсовещание ставки на фоне сообщений о медленном контрнаступлении ВСУ

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел ставку в специальном формате по теме контрнаступления ВСУ.
"Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым", — написал он.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
WSJ: украинские войска не дошли даже до российских линий обороны
8 августа, 15:54
По словам Зеленского, на ставке были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Сухопутными войсками Александра Сырского и оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, а также начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Как передавал сегодня телеканал CNN, и на Украине, и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Телеканал привел мнение неназванного высокопоставленного западного дипломата, по словам которого, хотя у Киева есть возможность добиться прогресса, "крайне маловероятно", что это изменит баланс сил в ближайшие недели.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Нашли крайнего. Запад решил отомстить Украине за провал контрнаступления
8 августа, 08:00
Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий. По словам Путина, Киеву не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
По информации Минобороны, за два месяца контрнаступления украинские войска потеряли не менее 43 тысяч человек и почти пять тысяч единиц техники, в том числе десятки немецких танков Leopard и американских БМП Bradley.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
"Все провалилось": украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ
8 августа, 03:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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