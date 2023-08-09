https://ria.ru/20230809/vsu-1889067921.html

Зеленский провел спецсовещание из-за медленного наступления ВСУ

Зеленский провел спецсовещание из-за медленного наступления ВСУ - РИА Новости, 09.08.2023

Зеленский провел спецсовещание из-за медленного наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел ставку в специальном формате по теме контрнаступления ВСУ. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:57

2023-08-09T13:57

2023-08-09T16:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел ставку в специальном формате по теме контрнаступления ВСУ. "Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым", — написал он. По словам Зеленского, на ставке были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Сухопутными войсками Александра Сырского и оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, а также начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Как передавал сегодня телеканал CNN, и на Украине, и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Телеканал привел мнение неназванного высокопоставленного западного дипломата, по словам которого, хотя у Киева есть возможность добиться прогресса, "крайне маловероятно", что это изменит баланс сил в ближайшие недели. Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий. По словам Путина, Киеву не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников. По информации Минобороны, за два месяца контрнаступления украинские войска потеряли не менее 43 тысяч человек и почти пять тысяч единиц техники, в том числе десятки немецких танков Leopard и американских БМП Bradley.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888875539.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

https://ria.ru/20230808/poteri-1888759733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр