Зеленский провел спецсовещание из-за медленного наступления ВСУ
Зеленский провел спецсовещание ставки на фоне сообщений о медленном контрнаступлении ВСУ
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел ставку в специальном формате по теме контрнаступления ВСУ.
"Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым", — написал он.
По словам Зеленского, на ставке были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Сухопутными войсками Александра Сырского и оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, а также начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Как передавал сегодня телеканал CNN, и на Украине, и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Телеканал привел мнение неназванного высокопоставленного западного дипломата, по словам которого, хотя у Киева есть возможность добиться прогресса, "крайне маловероятно", что это изменит баланс сил в ближайшие недели.
Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий. По словам Путина, Киеву не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
По информации Минобороны, за два месяца контрнаступления украинские войска потеряли не менее 43 тысяч человек и почти пять тысяч единиц техники, в том числе десятки немецких танков Leopard и американских БМП Bradley.