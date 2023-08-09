https://ria.ru/20230809/vstrecha-1889125621.html

СМИ: глава ОАЭ хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского в Дубае

СМИ: глава ОАЭ хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского в Дубае - РИА Новости, 09.08.2023

СМИ: глава ОАЭ хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского в Дубае

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:13

2023-08-09T17:13

2023-08-09T17:25

в мире

оаэ

дубай

оон

владимир путин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_76cf12f8766637c5d76f364f9f77a05d.jpg

ДОХА, 9 авг - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского во время предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае, говорится в статье ливанской франкоязычной газеты L'Orient-Le Jour, издание ссылается на эксклюзивную информацию от западных и арабских дипломатов, однако неизвестно, посетят ли Путин и Зеленский эту конференцию.Согласно этой информации, лидер ОАЭ обсудил свою идею с папой Римским Франциском, и он "с энтузиазмом ее поддержал". По данным газеты, понтифик также решил предпринять совместные с Аль Нахайяном действия, чтобы воплотить в жизнь этот план для прекращения боевых действий.Кроме того, как пишет издание, президент ОАЭ поставил в известность об этом плане президента США Джо Байдена, который тоже его одобрил и пожелал оказать необходимую помощь для его выполнения.На данный момент нет официальной информации о том, приглашены ли Путин и Зеленский на саммит ООН по климату.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888861268.html

оаэ

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оаэ, дубай, оон, владимир путин, владимир зеленский