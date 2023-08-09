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СМИ: глава ОАЭ хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского в Дубае
СМИ: глава ОАЭ хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского в Дубае - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: глава ОАЭ хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского в Дубае
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:13
2023-08-09T17:13
2023-08-09T17:25
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ДОХА, 9 авг - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского во время предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае, говорится в статье ливанской франкоязычной газеты L'Orient-Le Jour, издание ссылается на эксклюзивную информацию от западных и арабских дипломатов, однако неизвестно, посетят ли Путин и Зеленский эту конференцию.Согласно этой информации, лидер ОАЭ обсудил свою идею с папой Римским Франциском, и он "с энтузиазмом ее поддержал". По данным газеты, понтифик также решил предпринять совместные с Аль Нахайяном действия, чтобы воплотить в жизнь этот план для прекращения боевых действий.Кроме того, как пишет издание, президент ОАЭ поставил в известность об этом плане президента США Джо Байдена, который тоже его одобрил и пожелал оказать необходимую помощь для его выполнения.На данный момент нет официальной информации о том, приглашены ли Путин и Зеленский на саммит ООН по климату.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888861268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, дубай, оон, владимир путин, владимир зеленский
В мире, ОАЭ, Дубай, ООН, Владимир Путин, Владимир Зеленский
СМИ: глава ОАЭ хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского в Дубае
L'Orient-Le Jour: глава ОАЭ хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского в декабре