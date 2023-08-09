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Встреча Путина с губернатором Тверской области. Прямая трансляция
Встреча Путина с губернатором Тверской области. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.08.2023
Встреча Путина с губернатором Тверской области. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденя. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:51
2023-08-09T13:51
2023-08-09T13:51
политика
владимир путин
игорь руденя
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Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденя.
РИА Новости
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LIVE: Встреча Путина с губернатором Тверской области
LIVE: Встреча Путина с губернатором Тверской области
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РИА Новости
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политика, владимир путин, игорь руденя, видео
Политика, Владимир Путин, Игорь Руденя
Встреча Путина с губернатором Тверской области. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденя.
2023-08-09T13:51
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PT5M33S
Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденя.