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Встреча Путина с губернатором Тверской области. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.08.2023
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13:51 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/vstrecha-1889062835.html
Встреча Путина с губернатором Тверской области. Прямая трансляция
Встреча Путина с губернатором Тверской области. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.08.2023
Встреча Путина с губернатором Тверской области. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденя. РИА Новости, 09.08.2023
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политика
владимир путин
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Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденя.
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LIVE: Встреча Путина с губернатором Тверской области
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политика, владимир путин, игорь руденя, видео
Политика, Владимир Путин, Игорь Руденя
Встреча Путина с губернатором Тверской области. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденя.
2023-08-09T13:51
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Встреча Путина с губернатором Тверской области. Прямая трансляция

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Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденя.
 
ПолитикаВладимир ПутинИгорь Руденя
 
 
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