https://ria.ru/20230809/vozdukh-1889025008.html

В Сергиевом Посаде не выявили превышений нормативов по загрязнению воздуха

В Сергиевом Посаде не выявили превышений нормативов по загрязнению воздуха - РИА Новости, 09.08.2023

В Сергиевом Посаде не выявили превышений нормативов по загрязнению воздуха

Превышений нормативов по загрязнению воздуха в Сергиевом Посаде в результате взрыва на заводе не зафиксировано, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:57

2023-08-09T11:57

2023-08-09T13:09

московская область (подмосковье)

происшествия

сергиев посад

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Превышений нормативов по загрязнению воздуха в Сергиевом Посаде в результате взрыва на заводе не зафиксировано, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Подмосковья."По данным с ближайшего поста контроля (качества) атмосферного воздуха Сергиев-Посад-5 (города Сергиев-Посад, улица Клубная,1), расположенного на расстоянии 3 километров, превышений установленных нормативов не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, по диоксиду азота 0,3 предельно допустимой максимально разовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, концентрации остальных ЗВ не превысили 0,2 предельно допустимой максимально разовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе", - рассказали в ведомстве.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.

https://ria.ru/20230809/zavod-1889030260.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), происшествия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде