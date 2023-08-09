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В Сергиевом Посаде не выявили превышений нормативов по загрязнению воздуха - РИА Новости, 09.08.2023
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11:57 09.08.2023 (обновлено: 13:09 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vozdukh-1889025008.html
В Сергиевом Посаде не выявили превышений нормативов по загрязнению воздуха
В Сергиевом Посаде не выявили превышений нормативов по загрязнению воздуха - РИА Новости, 09.08.2023
В Сергиевом Посаде не выявили превышений нормативов по загрязнению воздуха
Превышений нормативов по загрязнению воздуха в Сергиевом Посаде в результате взрыва на заводе не зафиксировано, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:57
2023-08-09T13:09
московская область (подмосковье)
происшествия
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Превышений нормативов по загрязнению воздуха в Сергиевом Посаде в результате взрыва на заводе не зафиксировано, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Подмосковья."По данным с ближайшего поста контроля (качества) атмосферного воздуха Сергиев-Посад-5 (города Сергиев-Посад, улица Клубная,1), расположенного на расстоянии 3 километров, превышений установленных нормативов не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, по диоксиду азота 0,3 предельно допустимой максимально разовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, концентрации остальных ЗВ не превысили 0,2 предельно допустимой максимально разовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе", - рассказали в ведомстве.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.
https://ria.ru/20230809/zavod-1889030260.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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московская область (подмосковье), происшествия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде не выявили превышений нормативов по загрязнению воздуха

Минэкологии: в Сергиевом Посаде не выявили превышений нормативов по загрязнению воздуха

© Фото очевидцаДым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
© Фото очевидца
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Превышений нормативов по загрязнению воздуха в Сергиевом Посаде в результате взрыва на заводе не зафиксировано, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Подмосковья.
"По данным с ближайшего поста контроля (качества) атмосферного воздуха Сергиев-Посад-5 (города Сергиев-Посад, улица Клубная,1), расположенного на расстоянии 3 километров, превышений установленных нормативов не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, по диоксиду азота 0,3 предельно допустимой максимально разовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, концентрации остальных ЗВ не превысили 0,2 предельно допустимой максимально разовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе", - рассказали в ведомстве.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.
Главный вход Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Загорский оптико-механический завод
Вчера, 12:17
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияСергиев ПосадВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
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