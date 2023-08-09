Гладков рассказал о реализации проекта "Чистая вода" в Белгородской области
Губернатор Гладков рассказал о реализации проекта "Чистая вода" в Белгородской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 авг – РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек будут обеспечены качественной питьевой водой в шести микрорайонах Дубовского поселения Белгородской области в этом году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава региона проверил ход строительства сетей и сооружений водоснабжения, которые будут обслуживать жителей Дубовского сельского поселения в Белгородском районе.
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"В этом году мы обеспечим качественной питьевой водой порядка 10 тысяч человек, проживающих в микрорайонах "Княжеский", "Успешный", "Престижный", "Новодубовской", "Лесной" и "Тополек", - написал Гладков.
Он сообщил, что в рамках федерального проекта "Чистая вода" на территории Дубовского сельского поселения запланировано строительство семи водозаборных скважин производительностью 40 кубических метров в час каждая, одной станции водоподготовки, совмещенной с насосной станцией, четырех резервуаров запаса чистой воды и более 32 километров сетей водоснабжения. Работы будут выполнены до конца сентября текущего года, заверил глава региона.
"Чистая вода — это фундамент, без которого жизнь просто физически невозможна. И несмотря на все трудности, обеспечение жителей области качественным водоснабжением остается одним из приоритетов нашей деятельности", - написал Гладков.