https://ria.ru/20230809/vklad-1888976051.html

Объем вкладов россиян в нетоксичных валютах вырос, заявил эксперт

Объем вкладов россиян в нетоксичных валютах вырос, заявил эксперт - РИА Новости, 09.08.2023

Объем вкладов россиян в нетоксичных валютах вырос, заявил эксперт

Вклады россиян в нетоксичных валютах за июнь выросли на 316,5 миллионов долларов - до 7 миллиардов долларов, а за год их объем вырос в 9 раз, подсчитал для РИА... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T06:49

2023-08-09T06:49

2023-08-09T06:49

экономика

максим осадчий

россия

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Вклады россиян в нетоксичных валютах за июнь выросли на 316,5 миллионов долларов - до 7 миллиардов долларов, а за год их объем вырос в 9 раз, подсчитал для РИА Новости на основе данных Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "За год объем вкладов населения в нетоксичных валютах (преимущественно юани) вырос в 9,2 раза - с 758,7 миллиона долларов на 1 июля 2022 года до 7 миллиардов долларов на 1 июля 2023 года", - сообщил эксперт. По его словам, их доля в общем объеме валютных вкладов достигла 14,4% на 1 июля 2023 года. Годом ранее она составляла всего 1%. За июнь вклады в нетоксичных валютах выросли на 316,5 миллионов долларов, тогда как за май - на 183,9 миллиона долларов, отметил Осадчий. Также он рассказал, что вклады в токсичных валютах (преимущественно доллары и евро) в июне сократились на 1,5 миллиарда долларов - до 41,4 миллиарда долларов. "Эта статистика отражает основные тенденции на рынке валютных вкладов населения: дедолларизациия и деевроизация, с одной стороны, и юанизация, с другой. Нетоксичные валюты вытесняют и замещают токсичные валюты, однако в целом происходит девалютизация вкладов", - отметил аналитик.

https://ria.ru/20230809/yuan-1888970168.html

https://ria.ru/20230809/nalichnye-1888968800.html

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экономика, максим осадчий, россия