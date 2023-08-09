Рейтинг@Mail.ru
Это не предел: падающий рубль готовит новый сюрприз - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 09.08.2023 (обновлено: 08:04 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/valyuta-1888829596.html
Это не предел: падающий рубль готовит новый сюрприз
Это не предел: падающий рубль готовит новый сюрприз - РИА Новости, 09.08.2023
Это не предел: падающий рубль готовит новый сюрприз
Российская денежная единица летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. Август — традиционно "проклятый" месяц для рубля. В экономике... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T08:00
2023-08-09T08:04
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
московская биржа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888202443_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b8023bc3630d8700734de548a74273ba.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская денежная единица летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. Август — традиционно "проклятый" месяц для рубля. В экономике усиливается валютный голод, а импорт продолжает расти. Сколько будут стоить доллар и евро к осени — в материале РИА Новости.Нехватка валюты и увеличение импортаЗа год рубль потерял относительно доллара 57%, евро — 73%. И падение продолжается. Главная причина — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта.В июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированных на 32,7 миллиарда рублей. В стране возник валютный голод.А импорт, в том числе параллельный, набирает обороты. По оценкам "Росконгресса", общий показатель может превысить рекорд 2021-го. В Федеральной таможенной службе (ФТС) тоже считают, что доковидный уровень будет превзойден."Сокращение экспортных поступлений и рост импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты. Хотя нефтяные котировки увеличиваются, этого недостаточно для стабилизации. Для коррекции в рублевых парах необходимо снижение зарубежных закупок. Кроме того, валютную выручку уменьшают экспортные контракты в рублях", — указывает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Как подчеркнула ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, обычно при ослаблении национальной валюты падает импорт, но пока этого не произошло. Во-первых, сказываются лаги по контрактам. Во-вторых, что важнее, повышается внутренний спрос.Стоит учесть также летний туристический сезон, продажи иностранными компаниями российских активов, увеличение расходов бюджета, ускорение инфляции, обострение геополитической обстановки, добавляет финансовый аналитик Марк Гойхман.Бюджетное правилоНесмотря на слабый рубль, Минфин в августе возобновит покупку валюты и золота на нефтегазовые сверхдоходы — впервые с января 2022-го. ЦБ направит на это 40,5 миллиарда."Речь о юанях. Однако за счет увеличения предложения рублей на бирже и через кросс-курсы это укрепит не только китайскую валюту, но и другие по отношению к российской", — поясняет Гойхман."Валюта нужна для пополнения ФНБ, используемого для погашения бюджетного дефицита. Сорок с половиной миллиардов немного, это не окажет существенного влияния на рынок", — указывает Спартак Соболев, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий Альфа-банка.Вероятно, до сентябрьского заседания Банка России рубль продолжит падение к уровню 100 и 110 за доллар и евро соответственно, полагает аналитик.Нефтегазовые доходыС другой стороны, в августе ждут существенного увеличения нефтегазовых доходов — до 73,2 миллиарда рублей. Помогут рост цен на сырье, повышение ключевой ставки ЦБ. Да и спрос на валюту уменьшится — для многих такой курс чрезмерный, уточняет Гойхман.Так что коррекция неизбежна. Наиболее вероятный диапазон в начале осени — 94-100 за доллар и 100-108 за евро, прогнозирует аналитик.По мнению инвестиционного советника Юлии Кузнецовой, потенциал ослабления рубля шире. "Покупая валюту по столь высокому курсу, ЦБ, скорее всего, ожидает еще большего роста доллара и евро. Осенью мы увидим 120 за доллар и 130 за евро, если ЦБ не вмешается", — считает она.В общем, многое зависит от правительства. А там пока сохраняют спокойствие. Как заявлял ранее глава Минфина Антон Силуанов, вариант регулирования курса нацвалюты не рассматривается.
https://ria.ru/20230721/stavka-1885558738.html
https://ria.ru/20230712/ekonomika-1883542832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888202443_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_6aa9199329f8c8b3cb0090420676bda5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Московская биржа, Россия

Это не предел: падающий рубль готовит новый сюрприз

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТабло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве
Табло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская денежная единица летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. Август — традиционно "проклятый" месяц для рубля. В экономике усиливается валютный голод, а импорт продолжает расти. Сколько будут стоить доллар и евро к осени — в материале РИА Новости.

Нехватка валюты и увеличение импорта

За год рубль потерял относительно доллара 57%, евро — 73%. И падение продолжается. Главная причина — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта.
В июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированных на 32,7 миллиарда рублей. В стране возник валютный голод.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДесятирублевые купюры
Десятирублевые купюры - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Десятирублевые купюры
А импорт, в том числе параллельный, набирает обороты. По оценкам "Росконгресса", общий показатель может превысить рекорд 2021-го. В Федеральной таможенной службе (ФТС) тоже считают, что доковидный уровень будет превзойден.
"Сокращение экспортных поступлений и рост импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты. Хотя нефтяные котировки увеличиваются, этого недостаточно для стабилизации. Для коррекции в рублевых парах необходимо снижение зарубежных закупок. Кроме того, валютную выручку уменьшают экспортные контракты в рублях", — указывает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Как подчеркнула ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, обычно при ослаблении национальной валюты падает импорт, но пока этого не произошло. Во-первых, сказываются лаги по контрактам. Во-вторых, что важнее, повышается внутренний спрос.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
"Девальвационный эффект": почему ЦБ резко повысил ставку
21 июля, 17:46
Стоит учесть также летний туристический сезон, продажи иностранными компаниями российских активов, увеличение расходов бюджета, ускорение инфляции, обострение геополитической обстановки, добавляет финансовый аналитик Марк Гойхман.

Бюджетное правило

Несмотря на слабый рубль, Минфин в августе возобновит покупку валюты и золота на нефтегазовые сверхдоходы — впервые с января 2022-го. ЦБ направит на это 40,5 миллиарда.
"Речь о юанях. Однако за счет увеличения предложения рублей на бирже и через кросс-курсы это укрепит не только китайскую валюту, но и другие по отношению к российской", — поясняет Гойхман.
© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Деньги
"Валюта нужна для пополнения ФНБ, используемого для погашения бюджетного дефицита. Сорок с половиной миллиардов немного, это не окажет существенного влияния на рынок", — указывает Спартак Соболев, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий Альфа-банка.
Вероятно, до сентябрьского заседания Банка России рубль продолжит падение к уровню 100 и 110 за доллар и евро соответственно, полагает аналитик.

Нефтегазовые доходы

С другой стороны, в августе ждут существенного увеличения нефтегазовых доходов — до 73,2 миллиарда рублей. Помогут рост цен на сырье, повышение ключевой ставки ЦБ. Да и спрос на валюту уменьшится — для многих такой курс чрезмерный, уточняет Гойхман.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
С низкого старта: экономика России показала внезапный рост
12 июля, 08:00
Так что коррекция неизбежна. Наиболее вероятный диапазон в начале осени — 94-100 за доллар и 100-108 за евро, прогнозирует аналитик.
По мнению инвестиционного советника Юлии Кузнецовой, потенциал ослабления рубля шире. "Покупая валюту по столь высокому курсу, ЦБ, скорее всего, ожидает еще большего роста доллара и евро. Осенью мы увидим 120 за доллар и 130 за евро, если ЦБ не вмешается", — считает она.
В общем, многое зависит от правительства. А там пока сохраняют спокойствие. Как заявлял ранее глава Минфина Антон Силуанов, вариант регулирования курса нацвалюты не рассматривается.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов выступает перед журналистами после заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает перед журналистами после заседания Комитета по бюджету и налогам в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов выступает перед журналистами после заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Московская биржаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала