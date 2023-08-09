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Россия начнет оказание консульских услуг на севере Кипра

Россия начнет оказание консульских услуг на севере Кипра - РИА Новости, 09.08.2023

Россия начнет оказание консульских услуг на севере Кипра

Российская Федерация начинает оказание консульских услуг соотечественникам, проживающим в северной части Кипра, это решение носит гуманитарный характер и не... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:59

2023-08-09T18:59

2023-08-09T19:11

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АФИНЫ, 9 авг - РИА Новости. Российская Федерация начинает оказание консульских услуг соотечественникам, проживающим в северной части Кипра, это решение носит гуманитарный характер и не означает признания самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), сообщили РИА Новости в посольстве России в Никосии.На севере Кипра постоянно проживают, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч граждан России, называется и цифра в 50 тысяч человек. Однако они были лишены консульского обслуживания, так как Россия не признает ТРСК. Вопрос об оказании российским гражданам помощи, в том числе консульской, ставился на переговорах с Никосией, чтобы найти формы оказания помощи. Консульская помощь этим гражданам оказывалась через "Дом сотрудничества" в нейтральной зоне в Никосии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что РФ стремится усовершенствовать возможности оказания консульских услуг россиянам, которые находятся в северной части Кипра, при этом остается неизменной позиция России по урегулированию кипрской проблемы в соответствии с резолюциями СБ ООН."Будет проводиться оказание консульских услуг гражданам России. Мы будем предоставлять услуги гражданам, находящимся на северной части острова, которые в них нуждаются. Не все из них могут попасть в южную часть острова. Это решение преследует гуманитарные цели, оказание помощи и поддержки соотечественникам. Ни о каком признании ТРСК, очевидно, речи не идет", - сказал представитель посольства."Здесь все предельно ясно. Никаких политических подтекстов здесь нет. Исключительно гуманитарные цели", - добавил он.На севере Кипра проживают десятки тысяч граждан США, Великобритании, стран Евросоюза - Германии, Франции, Италии, а также Израиля, и они получают консульскую помощь своих стран.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.

https://ria.ru/20230621/kipr-1879530743.html

https://ria.ru/20230119/kipr-1846096917.html

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россия, кипр, новости - туризм, мария захарова, никосия (город), оон