Россия начнет оказание консульских услуг на севере Кипра
В посольстве сообщили, что начнут оказание консульских услуг россиянам на севере Кипра
Никосия. Архивное фото
АФИНЫ, 9 авг - РИА Новости. Российская Федерация начинает оказание консульских услуг соотечественникам, проживающим в северной части Кипра, это решение носит гуманитарный характер и не означает признания самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), сообщили РИА Новости в посольстве России в Никосии.
На севере Кипра постоянно проживают, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч граждан России, называется и цифра в 50 тысяч человек. Однако они были лишены консульского обслуживания, так как Россия не признает ТРСК. Вопрос об оказании российским гражданам помощи, в том числе консульской, ставился на переговорах с Никосией, чтобы найти формы оказания помощи. Консульская помощь этим гражданам оказывалась через "Дом сотрудничества" в нейтральной зоне в Никосии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что РФ стремится усовершенствовать возможности оказания консульских услуг россиянам, которые находятся в северной части Кипра, при этом остается неизменной позиция России по урегулированию кипрской проблемы в соответствии с резолюциями СБ ООН.
"Будет проводиться оказание консульских услуг гражданам России. Мы будем предоставлять услуги гражданам, находящимся на северной части острова, которые в них нуждаются. Не все из них могут попасть в южную часть острова. Это решение преследует гуманитарные цели, оказание помощи и поддержки соотечественникам. Ни о каком признании ТРСК, очевидно, речи не идет", - сказал представитель посольства.
"Здесь все предельно ясно. Никаких политических подтекстов здесь нет. Исключительно гуманитарные цели", - добавил он.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.
Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.