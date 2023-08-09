Рейтинг@Mail.ru
Россия начнет оказание консульских услуг на севере Кипра - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:59 09.08.2023 (обновлено: 19:11 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/uslugi-1889149154.html
Россия начнет оказание консульских услуг на севере Кипра
Россия начнет оказание консульских услуг на севере Кипра - РИА Новости, 09.08.2023
Россия начнет оказание консульских услуг на севере Кипра
Российская Федерация начинает оказание консульских услуг соотечественникам, проживающим в северной части Кипра, это решение носит гуманитарный характер и не... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:59
2023-08-09T19:11
туризм
россия
кипр
новости - туризм
мария захарова
никосия (город)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155137/08/1551370814_0:3:3078:1734_1920x0_80_0_0_b42e3b8d399540940dcd6f1255691981.jpg
АФИНЫ, 9 авг - РИА Новости. Российская Федерация начинает оказание консульских услуг соотечественникам, проживающим в северной части Кипра, это решение носит гуманитарный характер и не означает признания самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), сообщили РИА Новости в посольстве России в Никосии.На севере Кипра постоянно проживают, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч граждан России, называется и цифра в 50 тысяч человек. Однако они были лишены консульского обслуживания, так как Россия не признает ТРСК. Вопрос об оказании российским гражданам помощи, в том числе консульской, ставился на переговорах с Никосией, чтобы найти формы оказания помощи. Консульская помощь этим гражданам оказывалась через "Дом сотрудничества" в нейтральной зоне в Никосии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что РФ стремится усовершенствовать возможности оказания консульских услуг россиянам, которые находятся в северной части Кипра, при этом остается неизменной позиция России по урегулированию кипрской проблемы в соответствии с резолюциями СБ ООН."Будет проводиться оказание консульских услуг гражданам России. Мы будем предоставлять услуги гражданам, находящимся на северной части острова, которые в них нуждаются. Не все из них могут попасть в южную часть острова. Это решение преследует гуманитарные цели, оказание помощи и поддержки соотечественникам. Ни о каком признании ТРСК, очевидно, речи не идет", - сказал представитель посольства."Здесь все предельно ясно. Никаких политических подтекстов здесь нет. Исключительно гуманитарные цели", - добавил он.На севере Кипра проживают десятки тысяч граждан США, Великобритании, стран Евросоюза - Германии, Франции, Италии, а также Израиля, и они получают консульскую помощь своих стран.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
https://ria.ru/20230621/kipr-1879530743.html
https://ria.ru/20230119/kipr-1846096917.html
россия
кипр
никосия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155137/08/1551370814_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_ef26a6525b72dcc7693aba430fa1e3a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кипр, новости - туризм, мария захарова, никосия (город), оон
Туризм, Россия, Кипр, Новости - Туризм, Мария Захарова, Никосия (город), ООН
Россия начнет оказание консульских услуг на севере Кипра

В посольстве сообщили, что начнут оказание консульских услуг россиянам на севере Кипра

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНикосия
Никосия - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Никосия. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 9 авг - РИА Новости. Российская Федерация начинает оказание консульских услуг соотечественникам, проживающим в северной части Кипра, это решение носит гуманитарный характер и не означает признания самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), сообщили РИА Новости в посольстве России в Никосии.
На севере Кипра постоянно проживают, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч граждан России, называется и цифра в 50 тысяч человек. Однако они были лишены консульского обслуживания, так как Россия не признает ТРСК. Вопрос об оказании российским гражданам помощи, в том числе консульской, ставился на переговорах с Никосией, чтобы найти формы оказания помощи. Консульская помощь этим гражданам оказывалась через "Дом сотрудничества" в нейтральной зоне в Никосии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что РФ стремится усовершенствовать возможности оказания консульских услуг россиянам, которые находятся в северной части Кипра, при этом остается неизменной позиция России по урегулированию кипрской проблемы в соответствии с резолюциями СБ ООН.
Международный парк скульптур в Айя-Напе - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
На Кипре сообщили, сколько россиян посетили остров в этом году
21 июня, 14:35
"Будет проводиться оказание консульских услуг гражданам России. Мы будем предоставлять услуги гражданам, находящимся на северной части острова, которые в них нуждаются. Не все из них могут попасть в южную часть острова. Это решение преследует гуманитарные цели, оказание помощи и поддержки соотечественникам. Ни о каком признании ТРСК, очевидно, речи не идет", - сказал представитель посольства.
"Здесь все предельно ясно. Никаких политических подтекстов здесь нет. Исключительно гуманитарные цели", - добавил он.
На севере Кипра проживают десятки тысяч граждан США, Великобритании, стран Евросоюза - Германии, Франции, Италии, а также Израиля, и они получают консульскую помощь своих стран.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.
Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Президент Кипра Никос Анастасиадис - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России
19 января, 19:34
 
ТуризмРоссияКипрНовости - ТуризмМария ЗахароваНикосия (город)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала